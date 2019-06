Hier die Termine:

An den Renntagen 28.Juli, 11.August und 25.August werden um 11.20 Uhr

jeweils zwei PMU-Rennen nach Frankreich übertragen, auf die aber auch vor Ort gewettet werden kann. Zusätzlich wird hier neu eine „Daily-Double“-Wette angeboten. Das dritte Rennen startet dann wie gewohnt um 15.30 Uhr!

Themenrenntage sind am 14.Juli der Renntag der Region „badsooßbrunn“, 28.Juli Pfaffstätten-Renntag, 4.August Guntramsdorf-Renntag, 8.September- Traiskirchen Renntag, die „Nacht des Pferdes“ am 18.Juli, das BASCOT von Baden am 18.August und der Glücksrenntag mit großer Tombola (Hauptpreis ein „KIA RIO“) am 8.September. Das Saisonfinale findet mit dem Badener Zukunfts-Preis am 22.September statt.

https://www.trabenbn.co.at/verein