Firma Krobath eröffnet den Standort Krems/Donau

Ziel ist es die Kunden/innen auf ihrer Energiereise zu begleiten, dass Unternehmen ist, schon seit Jahrzenten im Bereich Erneuerbare Energien tätig so ist eine hohe Expertise im Unternehmen. In der Zentrale befindet sich die technische Abteilung, die den Standort unterstützt. In Niederösterreich befinden sich bereits ca. 5.000 Bestandkunden, so ist eine Bekanntheit schon gegeben.

Die Expansion startet in Niederösterreich aufgrund von mehreren Aspekten wie: ausgebaute Autobahnen, Personal bereits aus Niederösterreich so Hr. Weingartner.

Hr. Weingartner kennt die Niederösterreichische Energielandschaft sehr gut aufgrund seiner 7,5-jährigen Tätigkeit in der Energiewirtschaft mit dem Schwerpunkt Photovoltaik und Heizungstechnik.

Um eine rasche Auslastung zu sorgen, gibt es einen Winterbonus von *2.000,- auf Luft-Wärmepumpen und Biomasseheizungen.

*der Bonus wird nur gewährt, wenn die Errichtung bis zum 31.12.2023 erfolgt.