Tanzschule Chris jetzt auch in Klosterneuburg

Die Tanzschule Chris ist nun auch in Klosterneuburg und bietet Tanzfreude für Jung und Alt. „Wir sind eine große Familie“ sagt Chris Lachmuth, Tanzschulbesitzer, Tanzsporttrainer und auch begeisterter Tanzlehrer, und erklärt weiter: „Die Freude der Menschen beim Tanzen und zu sehen, was man mit gutem Unterricht bewirkt, ist einzigartig.“ Nun bringt Chris Lachmuth sein Motto „Look Good, Feel Good and Learn to Dance“ auch nach Klosterneuburg und eröffnete damit seine dritte Filiale.

Getanzt wurde immer schon in Klosterneuburg! Zuerst in der Babenbergerhalle und seit dem Jahr 2000 in der Kierlingerstrasse 2. Für die bisherigen Betreiber der Tanzschule Royal Babenberg, Gerlinde und Jörg Sypien, war es ein großes Anliegen, deren Tanzschule und Kunden nach fast 30 Jahren in gute Hände zu übergeben. Auch der Bürgermeister der Stadt Klosterneuburg, Mag. Stefan Schmuckenschlager, freut sich, dass die Tradition unter professioneller Anleitung weitergeführt wird.

Chris Lachmuth (l.) übernimmt die Tanzschule von Jörg und Gerlinde Sypien (v.r.). Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager (Mitte) freut sich, dass diese Tradition nun weitergeführt wird.

Foto: privat

Das Tanzen wird jetzt noch attraktiver

Chris Lachmuth möchte das Angebot erweitern und das Tanzen in Klosterneuburg in ein neues Zeitalter führen. Bis zur Eröffnung wurde noch viel umgebaut und neu gestaltet für ein neues zeitgemäßes und angenehmes Ambiente.

Mit der Eröffnung seiner dritten Filiale an der Kierlingerstraße 2 in Klosterneuburg wird das Tanzen für alle Klosterneuburger jetzt noch attraktiver. Denn nicht nur unterschiedlichste Tanzstile, sondern auch die Möglichkeit, mit einer Mitgliedschaft ohne Aufpreis in drei Filialen zu tanzen (Klosterneuburg, Wien, Gänserndorf) machen das Angebot der Tanzschule Chris attraktiv. Bei der feierlichen Eröffnung tanzten zahlreiche Promis an, darunter Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager, der selbst einmal in den Räumlichkeiten einen Tanzkurs absolviert hat.

Die Tanzschule wurde nun innerhalb von sechs Wochen komplett renoviert. Nichts ist einfach so geblieben, wie es war. Vom Boden bis zur Decke wurde alles saniert und an die heutigen Standards angepasst.

Die Tanzschule Chris ermöglicht einen monatlichen Einstieg in alle Kurse, eine freie Wahl der Kursstufe sowie des Wochentags und der Filiale und ist somit eine der flexibelsten Tanzschulen Österreichs.

Tanzschule Chris

Kierlingerstraße 2

3400 Klosterneuburg

T: +43 1 212 12 00

www.tanzschulechris.at