In den vergangenen Jahren hat viterma mit seinem einzigartigen Badsanierungskonzept den Bädermarkt revolutioniert. Mit dem Launch einer neuen Internetseite trägt die viterma Gruppe diesem Status sowie der starken Entwicklung im Online-Bereich Rechnung. Die neue Internetseite der Badsanierungsexperten legt einen klaren Fokus auf die Bedürfnisse der Zielgruppe und präsentiert sich in einem klar strukturierten Design sowie mit einfacher Bedienung über alle Plattformen hinweg. https://www.viterma.com/

zVg Viterma

„Unser Ziel ist es, unsere Interessenten und Kunden bestmöglich über unsere hochwertigen Badlösungen zu informieren. Dazu zählt auch ein optimaler Zugang zu unseren Produkten und Leistungen im Internet“, so viterma Geschäftsführer Marco Fitz. „Die Besucher unserer Internetseite können sich nun schnell und einfach über unser Produktportfolio informieren, und werden dabei künftig immer von ihrem persönlichen Badberater begleitet. Zusätzlich gibt es nun noch umfangreichere Möglichkeiten, um mit viterma in Kontakt und Dialog zu treten“, so Fitz weiter.

viterma präsentiert auf seinem neuen Online-Auftritt das komplette Leistungsangebot im frischen Design und schafft zusätzlichen Mehrwert mit einem ausführlichen Ratgeber zum Thema Badrenovierung. Ausgefeilte Such- und Filtermöglichkeiten ermöglichen es ab sofort, die mehr als 15.000 durchgeführten Badrenovierungen nach Produktlösung, Farbe oder Sonderfall zu sortieren. So haben Interessenten die Möglichkeit, aus den bereits durchgeführten Badumbauten die Lösung herauszusuchen, die ihrer eigenen Badsituation entspricht.

„Der neue Online-Auftritt von viterma bietet Kunden und Interessenten eine State-of-the-Art-Plattform, die stetig weiterentwickelt wird. Um den Besuchern auch in Zukunft ein optimales Erlebnis auf unserer Internetseite bieten zu können, beobachten unsere Online-Experten die digitalen Trends genau und setzen diese bei Bedarf um“, erklärt Mag. Stefan Bösch, Marketingleiter der viterma AG.

zVg Viterma

Neben Informationen zu den einzelnen Produktlösungen im Bereich Badrenovierung stellt die neue Internetseite auch die Firmenphilosophie der viterma Gruppe vor. Immer im Mittelpunkt liegt dabei der Leitsatz von viterma: „Unsere Leidenschaft ist es, die Lebensqualität unserer Kunden und Wegbegleiter nachhaltig zu verbessern. Wir nennen das ‚Better Life‘. https://www.viterma.com/

„viterma ist ein Unternehmen, das sich auf qualitativ hochwertige Badsanierungen in einzigartiger Geschwindigkeit spezialisiert hat. Die Kernkompetenzen sind barrierefreie Badsanierungen und rutschfeste sowie fugenlose Materialen. Zur Hauptzielgruppe gehören Personen ab 50 Jahren die Wert auf schnelle und hochqualitative Badsanierungen legen. Bislang wurden bereits mehr als 15.000 Bäder mit dem viterma-System renoviert.“ ist der Badprofi Ing. Roland Schättle stolz auf seinen Lizenzpartner Viterma.