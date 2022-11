Von der Wohnung zur Ordination

Der Zeitplan war eng gesteckt: Nur viereinhalb Monate dauerte es vom Baustart bis zur Eröffnung der Wahlarztordination der Gynäkologin Christina Brunner in der Heubachstraße.

Hell und freundlich: die Ordination von Christina Brunner. Foto: Michael Schwab

Dort, wo seit Anfang Oktober helle, moderne Ordinationsräumlichkeiten auf die Patientinnen warten, war vorher eine Dienstwohnung für Brunners Mann Markus untergebracht, der im gleichen Gebäude eine Hausarztordination betreibt.

Diese Wohnung war bereits eine gute Grundlage durch ihre helle Gestaltung mit großen Fensterflächen. Um Platz für den Wartebereich zu schaffen, wurde ein Zubau errichtet.

Für den Wartebereich mit großen Fensterflächen wurde ein Zubau errichtet. Foto: Michael Schwab

In den Räumen der ehemaligen Wohnung blieb kein Stein auf dem anderen. Wände wurden versetzt, um eine geeignete Flächenaufteilung für eine Ordination zu erzielen, ein fugenfreier Vinylboden in Steinoptik und eine Klimaanlage wurden installiert. Im Anmeldebereich wurden von der für die Inneneinrichtung verantwortlichen Firma Wohnträume Hauer mit Holzelementen Akzente gesetzt.

Die Waidhofner Werbeagentur SchulzUnd schuf ein einheitliches Corporate Design für die modernst eingerichtete Ordination.

Im Empfangsbereich wurden mit Holzelementen Akzente gesetzt. Foto: Michael Schwab

Die Fußbodenheizung konnte aus dem Bestandsgebäude übernommen werden. Um die Elektroinstallation kümmerte sich Expert Hörmann, für die Malerarbeiten war die Firma Müllner zuständig.

„Wir haben ausschließlich auf Waidhofner Firmen gesetzt. Für die Koordination war die Firma Reissmüller zuständig, die einen sehr guten Bauzeitplan aufgestellt hat, an den sich auch alle beteiligten Firmen gehalten haben. Nur so war es möglich, in der knapp bemessenen Zeit termingerecht fertig zu werden“, fasst Christina Brunner zusammen.

Die Ordinationsausstattung ist auf dem modernsten stand der Technik. Foto: Michael Schwab

Der Betrieb in ihrer Wahlarztordination ist gut angelaufen, die Nachfrage auch von außerhalb des Waidhofner Bezirks ist groß. „Ich kann mich nicht beklagen. Die Termine sind eigentlich immer alle vergeben“, freut sich Brunner.