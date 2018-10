Eine zentrale Bedeutung kommt der Benutzerfreundlichkeit zu: Eine gute Homepage zeichnet sich durch Übersichtlichkeit und eine leichte Navigation aus. Lockern Sie Texte mit Zwischenüberschriften, Aufzählungen, Bildern und Grafiken auf und halten Sie sich kurz. Denken Sie daran, dass sich das Online- vom Offline-Leseverhalten unterscheidet. Online ist die Aufmerksamkeitsspanne kurz, nur wenige lesen gerne lange Texte. Das gilt in besonderem Maß für Smartphone-Nutzer mit ihren kleinen Displays. Zugleich dürfen Sie die einzelnen Seiten nicht mit grafischen Elementen und eingebunden Videos überladen, andernfalls verlieren Besucher den Überblick.

Der Grad der Benutzerfreundlichkeit hängt zusätzlich vom Aufbau der Homepage ab. Ordnen Sie die einzelnen Unterseiten in nachvollziehbare Kategorien. User sollten sich auf der Startseite sofort intuitiv zurechtfinden und mit einem oder zwei Klicks auf die gewünschte Unterseite gelangen.

Suchmaschinenoptimierte Texte mit Mehrwert

Fast alle User erreichen kommerzielle Online-Angebote über Google oder andere Suchmaschinen. Die Besucherzahlen hängen deswegen stark davon ab, wie hoch Google und Co. eine Website bei den relevanten Suchbegriffen listet. Diese Sichtbarkeit in den Ergebnisanzeigen können Sie mit Suchmaschinenoptimierung (SEO) zu Ihren Gunsten beeinflussen. Dazu tragen insbesondere hochwertige Texte bei, in denen Sie diese Keywords integrieren.