Dass Zwettl der Mittelpunkt des Waldviertels ist, beweist ein neues, gleichnamiges Buch: Die beiden Archivare Elisabeth und Friedel Moll veröffentlichten anlässlich des heurigen 50-jährigen Jubiläums der Großgemeinde Zwettl einen eindrucksvollen Bildband, der die Geschichte der Stadt über mehrere Jahrzehnte spannend aufbereitet erzählt.

Die beiden Archivare trugen in liebevoller Kleinstarbeit spannende Fakten über die Stadt zusammen. Dabei wird einerseits auf das Zustandekommen der Großgemeinde Zwettl eingegangen (1971 gaben 14 ehemals selbstständige Gemeinden ihre Selbstständigkeit auf, siehe Infobox), andererseits werden auch die weiteren Entwicklungen in den vergangenen 50 Jahren aufgezeigt.

So erklärt Altbürgermeister Herbert Prinz: „Ein Jahrhundertprojekt war sicher die Umfahrung Zwettl.“ Bürgermeister Franz Mold hebt den Krankenhausneubau am Propsteiberg hervor.

Der Bildband stellt den „ersten Höhepunkt im Jubiläumsjahr 2021“ dar: So ist eine Sonderausstellung zum Thema „50 Jahre Großgemeinde“ ab dem 29. Mai im Alten Rathaus geplant.

Leitbetriebe mit Strahlkraft.

„Die Stadt Zwettl ist unser geistiges, kulturelles und wirtschaftliches Zentrum. Sie ist der zentrale Mittelpunkt unserer Gemeinde, wo sich die Schulen, die Ämter und Behörden, das Landesklinikum und die überwiegende Anzahl der Wirtschaftsbetriebe und Unternehmen befinden“, erklärt Bürgermeister Franz Mold im Buch.

Besonders machen Zwettl seine Leitbetriebe, die mit der Region verbunden sind: So wird für die Zwettler Privatbrauerei auf 15 Hektar Hopfen angebaut, die Mineralöl-Großhandelsfirma Avia Eigl liefert qualitativ hochwertige Pellets aus Fichtensägespänen aus dem Pelletswerk in Rastenfeld. Die Betriebe sind stetig gewachsen: Die Kastner- Gruppe beschäftigt an neun Standorten rund 900 Mitarbeiter. Der Genossenschaft des Zwettler Raiffeisen Lagerhauses gehörten mittlerweile rund 5.100 Mitglieder an. Die Firmengruppe Waldland rückt auch mit innovativer Landwirtschaft die Region ins Zentrum des erzeugenden Waldviertels.

Kulturelles Erbe Zisterzienserstift.

Auch kulturell hat die Gemeinde viel zu bieten: Ein Schmuckstück mit Geschichte ist das Stift Zwettl: 1137 sollen die ersten zwölf Mönche nach Zwettl gekommen sein. Der gotische Kreuzgang, die Bibliothek, das Bild „Letztes Abendmahl“ von Paul Troger sind heute einige der Höhepunkte, die im Stift besucht werden können. Auch als filmische Kulisse wurde das Stift bereits genutzt, so wurden etwa Szenen für Oscarpreisträger Stefan Ruzowitzkys „Narziss und Goldmund“ dort gedreht.

Das Zisterzienserstift Zwettl ist ein Schmuckstück der Gemeinde Archiv, Waldviertel Tourismus, lichtstark.com

Ein Brunnen als Wahrzeichen.

Ein Aushängeschild der Stadt Zwettl ist der Hundertwasserbrunnen: Anfangs umstritten, wurde es schließlich eines der wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Der 2019 sanierte Brunnen erstrahlt heute in neuem Glanz und macht aus dem Hauptplatz auch ein Zentrum der Kommunikation.