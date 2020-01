Erprobte Kompetenz: Bürgerliste Enns-Donauwinkel.

Die Bürgerliste in Ennsdorf-Windpassing, mit ihrem langjährigen Sprecher DI Ludwig Riedl, hat sich neuerlich entschlossen, nach durchgehend 25 Jahren im Gemeinderat wieder bei der Gemeinderatswahl zu kandidieren. Im Jahr 1994 hatte sich eine Bürgerbewegung gebildet, um für eine Umfahrung von Windpassing zu kämpfen. Seit 1995 sind wir auch als politische Bewegung im Gemeinderat tätig.

Es dauerte insgesamt 23 Jahre, in denen wir durch mühsame Arbeit alle Verantwortlichen in unser Boot holen konnten und die dringend benötigte Umfahrung gebaut wurde. Wir schauen mit Stolz auf das Erreichte und wollen auch in Zukunft unser Hauptaugenmerk auf vernünftige Verkehrslösungen richten. Der von uns geforderte Ausbau der Kreuzung beim Donaupark Mauthausen brachte eine wesentliche Verbesserung des Verkehrsflusses. Wir werden mit unseren Kollegen aus den Nachbargemeinden auch weiterhin für eine vernünftige Lösung kämpfen.

Um diesem Umstand gerecht zu werden, haben wir uns entschlossen, unseren Namen auf Bürgerliste Enns-Donauwinkel zu ändern. Die Lösung der regionalen Verkehrsprobleme wird eines unserer Hauptziele in den nächsten Jahren sein. Auch der Klimawandel wird uns ein wichtiges Thema sein. Der von uns vorgeschlagene Ausruf des Klimanotstands wurde ja bei der letzten Gemeinderatssitzung vom politischen Mitbewerb abgelehnt und als lächerlich abgetan.

Wir sehen uns im Gemeinderat schon seit Jahren als einzige Kontrollinstanz und wollen dies auch bleiben. Wir haben schon einiges verhindert und werden auch in Zukunft darauf achten, dass Freunderlwirtschaft & Protektionismus keinen Platz hat.