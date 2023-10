Modernster BILLA PLUS Markt in Brunn am Gebirge wiedereröffnet

Seit 27 Jahren zählt der BILLA PLUS Markt in der Johann Steinböck Strasse 7A zu einem der bedeutendsten Nahversorger in Brunn am Gebirge und zu einem der wichtigsten Arbeitgeber in der Stadtgemeinde.

Foto: BILLA/Robert Harson

Auf einer Verkaufsfläche von rund 3.114 m² wird eine große Vielfalt an frischen, saisonal und regional bzw. lokal erzeugten Produkten geboten. Rund 125 Mitarbeiter:innen – zehn neue Arbeitsplätze wurden im Rahmen des Umbaus für die Region geschaffen – stehen den Kund:innen beim Einkauf zur Seite.

V.l.n.r.: Harald Mießner (BILLA Vorstand Vertrieb), Karl Ungersbäck (Wirtschaftskammer NÖ, Sparte Handel), Carmen Jeitler-Cincelli (Stadträtin, Vorsitzende Ausschuss für Wirtschaft/ÖVP), Claudia Chiroean (Marktmanagerin Brunn am Gebirge), Stefan Weinlich (BILLA-Vertriebsdirektor), Andrea Lautermüller (Leiterin der WK-Bezirksstelle Mödling), Stefan Hintner (Bürgermeister Mödling), Michael Paterno (BILLA Vorstand), Matthias Müller (Vizebürgermeister Brunn am Gebirge) Foto: BILLA/Robert Harson

Mit Anfang Juli 2023 startete die Umbauphase, in der sowohl im Außen- als auch im Innenbereich zahlreiche ökologische Maßnahmen umgesetzt wurden. „Seit mehr als sechs Jahrzehnten versorgt BILLA die Menschen in Österreich mit frischen Lebensmitteln, Produkten des täglichen Bedarfs und umfassenden Serviceleistungen und gilt als wichtiger Nahversorger in Stadt und Land.

Unser Ziel ist es, mit maßgeschneiderten Angeboten die individuellen und auch lokalen Kundenwünsche bestmöglich zu bedienen. Der Standort in Brunn am Gebirge besteht bereits seit 1996 und wir freuen uns sehr, dass wir unseren Kund:innen nach dem Umbau weiterhin eine bunte Produktvielfalt sowie attraktive Preise und Aktionen anbieten können“, erklärt Stefan Weinlich, BILLA Vertriebsdirektor.

Klimafreundliche Technik Bei der Umgestaltung des Marktes spielten die Begrünung der Fassade sowie der Einsatz von natürlichen, heimischen Baustoffen wie Holz eine wesentliche Rolle. Zahlreiche Grüninseln und neu gepflanzte Bäume begrünen den Außenbereich. Zusätzlich wurde auf der gesamte Dachfläche des BILLA PLUS eine PV-Anlage errichtet. Diese Anlage umfasst 1.273 Module und wird künftig bis zu 40% des Eigenenergiebedarfs des Marktes decken.

Foto: BILLA/Robert Harson

Noch mehr Frische

Das Herzstück des umgebauten Marktes ist der vergrößerte Frischebereich mit einer breiten Auswahl an saisonalem Obst und Gemüse sowie die Bedienbereiche rund um Feinkost, Fisch und Fleisch. Dabei spielt die Herkunft vieler Produkte eine bedeutende Rolle.