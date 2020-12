„Ja“, ist Hannes Forster, Chef der gleichnamigen Fachoptikerkette, überzeugt. Schon längst bieten seine Filialen höchste hygienische Sicherheitsstandards, im Dezember startete Forster United Optics zudem mit einem österreichweiten Service: der Online-Brillenberatung. „Per Videocall finden Kunde und Augenoptikerinnen die optimalen Gläser und treffen eine Auswahl passender Modelle. Dafür steht ein Angebot von rund 1.600 Fassungen aus den aktuellsten Kollektionen zur Verfügung“, erklärt Forster.

Forster

Stressfrei wählen. Danach kommen die vier besten Fassungen portofrei nachhause. Dort können die Kunden ganz in Ruhe die endgültige Auswahl treffen: Passend zu ihren Lieblingsklamotten, gemeinsam mit den Lieblingsmenschen. Einige Tage später werden in einem zweiten Videotermin die Einzelheiten vereinbart.

Sind alle Details klar, kann die neue Lieblingsbrille per Post zugeschickt oder in einer der 10 Filialen von Forster United Optics abgeholt werden.



Und so geht´s: Online-Termin telefonisch (T: 0676 / 580 38 80) oder über www.forster-optik.at ausmachen und loslegen. Videoberatungen gibt es von Mo-Fr von 9 bis 21 Uhr.