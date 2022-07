Zugang barrierefrei

Reissmüller Baugesellschaft mbH, Waidhofen: Baumeisterarbeiten (Sanierung Altbestand, Zubau Bar, Unterfangungen Altbestand, Kanal, Zisternenraum, Außenanlagen mit Stiegenanlage und Parkplätze, Fassadensanierung), Fliesenlegerarbeiten sowie Zimmererarbeiten

Leihäusl Gesellschaft mbH, Göpfritz: Parkplätze sowie Gehwege: Herstellung des Unterbaus, Versetzung Leistensteine, Asphaltierungsarbeiten, Pflasterungsarbeiten

Intstallateur Horst Kienast, Gr. Siegharts: Regenwassernutzung: Zisternen samt Pumpe und Regelung, Einbindung und Trennung in Brauch und Nutzwasser; Sanitär: Barrierefreie Sanitärräume, Installation mit besonderer Achtsamkeit auf Hygiene, Abluftanlage; Heizung: Anschluss an die Fernwärme erweitert, Aufteilung in Zonen (zwecks Regelungsmöglichkeit) Fußbodenheizung

Innenbau Peschel, Gr. Siegharts: Gipskartondecken, Akustikdecken, Brandschutzverkleidungen, Vorsatzschalen, diverse Verkleidungen, Schachtwände

Tischlerei Wistrcil, Aigen bei Raabs: Doppeltür mit Panik- und Fluchtwegeinrichtung, Brandschutztür zwischen Gemeindeamt und Veranstaltungsraum, WC-Trennwände und Innentüren

Firma Mölzer, Altwaidhofen: Drei Stück Textilscreens geliefert und montiert

Architekt ZT Schwingenschlögl, Gmünd: Generalplanerleistungen (vom Entwurf über die Einreichung, Ausschreibung, ÖBA, BauKG) in drei Bauetappen. Davon wurden zwei Bauetappen bereits abgeschlossen, eine Bauetappe „Umgestaltung Gemeindeamt“ wird noch durchgeführt.

Waldviertler Baumschule, Merkengersch: Begrünung der Außenanlagen sowie Pflanz- und Mulcharbeiten