Forschungsfest NÖ als Familienerlebnis

Das Forschungsfest NÖ feiert die Neugier und die Freude an der Wissenschaft!

Am 22. September 2023 ist es wieder soweit! Mit über 70 Stationen wird das Palais Niederösterreich zur Spielwiese des Wissens. Wissenschaftseinrichtungen präsentieren ihre Forschungsgebiete und laden zum Dialog mit Spitzenforscherinnen und Spitzenforschern. Von 13 bis 21 Uhr heißt es wieder Fragen stellen, Neues entdecken und selbst Experimente durchführen.

Über 70 Forschungsstationen und ein Show-Programm warten bei freiem Eintritt. Foto: Klaus Ranger

Neugierig sein

Wie werden gefälschte Lebensmittel entlarvt? Was ist lasergestütztes Feedbacktraining bei Halswirbelsäulenproblemen? Mit welchen Möbeln, Materialien, Farben fühlen sich Kinder wohl? Wie können Computer ihre Umgebung wahrnehmen und verstehen? Was zeigt uns die virtuelle Modelleisenbahn über nachhaltige Mobilität? Warum gab es früher keine Mistkübel?

Wie revolutioniert Künstliche Intelligenz die medizinische Bildanalyse? Wie erforscht man Geheimdienste? Was löst Asthma tatsächlich aus? Diese und viele weitere Fragen beantworten Wissenschafterinnen und Wissenschafter beim Forschungsfest NÖ.

Mitmachen lautet die Devise, wenn man selbst mit der 3D-Brille ein Hirnlabor erkunden darf, die Holzverarbeitung der Zukunft ausprobieren oder bei Hands-on-Experimenten nicht nur eine ganze Stadt mit erneuerbaren Energieformen versorgen kann, sondern auch selbst mikroskopieren darf.

Fragen stellen und direkt von Forschenden Antworten erhalten - am Forschungsfest NÖ ist das möglich. Foto: Klaus Ranger

Spannende Highlights

Besonders spannende Stationen des diesjährigen Forschungsfestes laden zum Entdecken, Experimentieren und Staunen ein: Bei „Check Your Neck“ der IMC FH Krems können Sie die Beweglichkeit und Gesundheit der eigenen Halswirbelsäule testen, die in Zeiten von Homeoffice immer häufiger von Schmerzen geplagt ist. Die FOTEC Forschungs- und Technologietransfer GmbH erklärt, wie Roboter mithilfe von Künstlicher Intelligenz und Kameras ihre Umgebung wahrnehmen.

Ein abwechslungsreiches Programm mit Show-Acts sorgt ebenfalls für Unterhaltung. Zum Beispiel erklären Sabine Chmelar und Kerstin Prock (Gesundheitswissenschaften, Fachhochschule St. Pölten) was man bei Kniearthrose tun kann, Lukas Lindorfer (Evolutionsbiologie, ISTA) spricht über Seuchen und Superorganismen, in einer Live-Chemie Show wird experimentiert und die „Science Busterin“ Elisabeth Oberzaucher unterhält mit spannenden und witzigen Einblicken in die Wissenschaft.

Eine Rätselrallye für verschiedene Altersstufen (8-10 Jahre und 11-14 Jahre) mit kleinen Preisen vor Ort und ein Gewinnspiel mit tollen Wissenschaftspreisen, wartet auf die Besucherinnen und Besucher. Darunter z.B.: Eintrittskarten für die Shows der Science Busters, das MAMUZ, das Weinviertler Museumsdorf Niedersulz, das Museum Niederösterreich, Mikroskope oder Wissenschaftsspiele.

Das Forschungsfest Niederösterreich wird auf Initiative des Landes Niederösterreich veranstaltet und von der Abteilung Wissenschaft und Forschung organisiert. Ziel ist es, die Begeisterung an der Wissenschaft zu wecken und einen spannenden Einblick in die niederösterreichische Forschungslandschaft zu bieten.