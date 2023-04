E-Autos legen weiter zu

Aktuelle Zahlen der Statistik Austria zeigen, dass die Neuzulassungen in Österreich wieder im Steigen begriffen sind. Von Jänner bis März 2023 wurden insgesamt 63.000 Personenkraftwagen neu zugelassen – ein Plus von 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Die Trendkurve zeigt dabei deutlich nach oben: „Im März 2023 hat der österreichische Automarkt mit einem Neuzulassungsplus von 27,4 Prozent im Vergleich zum März des Vorjahres weiter kräftig zugelegt. Im gesamten 1. Quartal lagen die Neuwagenzulassungen damit um mehr als ein Fünftel über dem Vorjahresquartal“, weiß Tobias Thomas, Generaldirektor der Statistik Austria. Auffällig: „Mit knapp 45 Prozent der neu zum Verkehr zugelassenen Autos sind dabei schon fast die Hälfte mit einem alternativen Antrieb unterwegs“, so Thomas.

Fast die Hälfte mit Alternativ-Antrieb

Die Neuzulassungen von Pkw mit alternativen Antrieben erreichten mit insgesamt 28.311 Zulassungen ein Plus von 40,7 Prozent gegenüber Jänner bis März 2022 und hatten einen Anteil von 44,9 Prozent an allen neu zugelassenen Pkw. Es wurden 11.235 Pkw mit Elektro-Antrieb neu zugelassen, was einer Zunahme von 56,8 Prozent entspricht.

Foto: zVg

Neuzulassungen von Pkw mit Hybridantrieb stiegen ebenfalls (Benzin-Hybrid: 13 229, +35,5 %; Diesel-Hybrid: 3 845, +22,4 %). Die Zuwächse bei Benzin- (21 961, +7,7 %) und Diesel-Pkw (12 780, +7,8 %) fielen im ersten Quartal hingegen deutlich niedriger aus.

Nur rein elektrische Pkw legten zu

Im gesamten Jahr 2022 wurden laut Statistik Austria in Österreich 215.000 Pkw neu zum Verkehr zugelassen. Das entspricht einem Minus von zehn Prozent im Vergleich zum Jahr davor.

Foto: zVg

Ein Blick auf die verschiedenen Antriebsarten zeigt nur bei den rein elektrisch betriebenen Pkw eine positive Bilanz für 2022: Mit 34.000 Neuzulassungen gab es hier ein Plus von 2,4 Prozent im Vergleich zu 2021. Der Anteil aller alternativ betriebenen Pkw an den Neuzulassungen erhöhte sich um 3,5 Prozentpunkte auf 41 Prozent.

Zum Jahresende 2022 waren in Österreich rund 7,27 Millionen Kraftfahrzeuge zugelassen, rund 70 Prozent davon waren Pkw.