Der Gipfel des Weinviertels

Über Stock und Stein geht es auf die höchste Erhebung im Weinviertel – eine sehr schöne, aussichtsreiche Rundtour vorbei an verschiedenen Kulturgütern hinauf aufs Gipfelkreuz. Startpunkt ist in Niederleis das Kunsthaus „harry“ Raab. Vorbei am Schloss Niederleis geht es über das „Pfaffenbründl“ bis zum Buschbergparkplatz und zur Sonnenuhr „4 Jahreszeiten“, einem begeh- und be“sitz“baren Kunstwerk des Niederleiser Künstlers „harry“ Raab mit Keramik-Elementen von Georg Olbrich. Bei der Buschberghütte angelangt, beeindruckt die Größe der Radarkuppel, die genau auf dem höchsten Punkt steht.

Die Buschberghütte, die am niedrigsten gelegene Hütte des Österreichischen Alpenvereins mit ihren netten Tischen und Bänken unter schattigen Föhren lädt zur gemütlichen Rast ein. Zurück nimmt man den Weg über die alte Wallburg, im Volksmund auch Schwedenschanze genannt, und das Gipfelkreuz, das gar nicht am höchsten Punkt des Buschbergs steht. Über felsiges Gelände geht es bergab in Richtung Oberleis und weiter zurück zum Ausgangspunkt in Niederleis.