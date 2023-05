Mariazellerbahn: Durchs Dirndltal ins Mariazellerland

Die Fahrt mit der längsten Schmalspurbahn Österreichs gestaltet sich zu jeder Jahreszeit besonders eindrucksvoll. Auf der 84 Kilometer langen traditionsreichen Strecke der Mariazellerbahn verkehren neben den modernen Himmelstreppengarnituren auch die exklusiven Panoramawagen, der Familienerlebniszug Ötscherbär sowie der nostalgische Dampfzug.

Besonders exklusiv reist man im Premiumprodukt der Mariazellerbahn, dem Panoramawagen: Unter dem Motto „Genuss auf Schiene“ kommen Kulinarikfans hier voll und ganz auf ihre Kosten. Köstliche regionale Frühstücksvariationen, beste Jausenschmankerl, Mehlspeisen und Erfrischungen werden direkt an den Platz serviert. Die großzügige Panoramaverglasung bietet dabei eine einzigartige Sicht auf die vorbeiziehende Landschaft. Die bequemen Ledersitze mit ausklappbaren Holztischen und Leselampen sorgen für viel Komfort.

Saisonstart-Aktion

Für Fahrten von 18. Mai bis 11. Juni 2023 kostet das Upgrade von der Himmelstreppe auf den Panoramawagen nur 10 EUR (Kinder: 5 EUR) für die Gesamtstrecke und 5 EUR (Kinder: 2,50 EUR) für die Teilstrecke.

Die Fahrt im Familienerlebniszug Ötscherbär begeistert Groß und Klein. Spiel und Spaß ist hier Programm. Die liebevoll restaurierten Waggons des Erlebniszugs werden von der weltweit ältesten Elektro-Schmalspurlokomotive gezogen – eine Besonderheit, die kleine und große Eisenbahnfans in ihren Bann zieht. Im Speisewagen locken kindgerechte Snacks, Erfrischungen und regionale Köstlichkeiten, der Spielewaggon sorgt für Unterhaltung. In den Sommermonaten fährt der Aussichtswagen mit und bietet Cabriofeeling pur – inklusive Fahrtwind und uneingeschränkter Aussicht auf die herrliche Landschaft. An den Samstagen im Juli und August verwandelt sich der Ötscherbär in einen Sommerferien-Erlebniszug –bei der Hin- und Rückfahrt erwartet die Kinder ein spannendes Animationsprogramm.

Eine Bahnfahrt wie anno dazumal bietet der Nostalgie-Dampfzug der Mariazellerbahn. Die imposante Dampflok Mh.6 startete ihre treuen Dienste bereits im Jahr 1908 und ermöglicht heute ein Bahnerlebnis der Extraklasse. Der Nostalgie-Dampfzug ist an ausgewählten Sonntagen während der Saison unterwegs.

Mit der Mariazellerbahn reist man bequem und klimafreundlich zu den schönsten Ausflugszielen im malerischen Pielachtal, im Naturpark Ötscher-Tormäuer und im Mariazellerland. Die Bahnfahrt lässt sich ideal mit einer Wanderung, ausgedehnten Spaziergängen mit der ganzen Familie oder einem Radausflug kombinieren.

Tickets & Information

Alle Informationen zur Mariazellerbahn gibt es unter www.mariazellerbahn.at. Tickets sind im Niederösterreich Bahnen Webshop erhältlich.

Kontakt

Niederösterreich Bahnen Infocenter

Telefon: +43 (0) 2742 360 990-1000

E-Mail: info@niederoesterreichbahnen.at