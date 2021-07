Die Sonderausstellung „Schlafzimmerbilder – Zeugnisse populärer Frömmigkeit“ zeigt Herz Jesu- und Herz Marien-Bilder sowie Schlafzimmerbilder im sogenannten Handtuchformat, die jahrzehntelang in den eher niedrigen Schlafzimmern über den Ehe- und Kinderbetten hingen.

Ölgemälde als Wandschmuck waren in adeligen Wohnsitzen und bürgerlichen Haushalten jahrhundertelang üblich. In bäuerlichen Stuben schmückte man die Wände hingegen gerne mit Hinterglasbildern oder Wallfahrtsandenken. Mit der Erfindung des industriellen Kunstdrucks ab der Mitte des 19. Jahrhunderts wurden großflächige Bilder nach und nach für die breite Bevölkerung leistbar. Der Typus des Schlafzimmerbildes im Handtuchformat setzte sich Anfang der 1920er Jahre voll durch und schmückte bald die Schlafzimmerwände vieler Bauern-, Handwerker- und Arbeiterfamilien.

Netta Mea

Die Bezeichnung „Schlafzimmerbilder“ bezieht sich auf bestimmte Bilder im breiten „Handtuchformat“ von 52×120 cm, die in den eher niedrigen Schlafzimmern über den Ehebetten hingen. Der Begriff „Handtuchformat“ wurde schon um 1905 verwendet. Der Name „Schlafzimmerbild“ taucht offiziell erstmals in Werbeschriften während des Ersten Weltkrieges auf. Die Bilder zeigen meist religiöse Motive, die historische Gemälde nachahmen und setzten sich zu Beginn der 1920er Jahre voll durch. Sie wurden bis in die 1970er Jahre hergestellt und bis nach Amerika verkauft, wo sie v.a. bei Auswanderern aus Europa beliebt waren.

Neben religiösen Themen wie „Maria mit dem Kind“ und „Jesus als Guter Hirte“ waren auch weltliche Motive wie „Hochzeitstraum“ verbreitet.

Die Bilder waren aber trotz Massenproduktion nicht billig für Klein-Bauern, Arbeiter, Mägde und Knechte, da sie ungefähr zwei Monatslöhne einer Magd kosteten. Der Verkauf der fertig gerahmten Schlafzimmerbilder erfolgte oft durch fahrende Händler direkt an der Haustüre gegen eine Anzahlung bzw. Ratenzahlung.