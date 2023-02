Ein Brot in den Landesfarben

In diesem Brot steckt viel Tradition: Denn für das Rezept des NÖ Genussbrotes, das der Klosterneuburger Bäckermeister Michael Dacho kreierte, griff er auf ein Rezept seines Großvaters Friedrich zurück, den er schon vor Jahren in der Backstube im Keller am Klosterneuburger Stadtplatz bei der Arbeit unterstützte.

Das Genussbrot für Niederösterreich

Die Vision ist klar: Das NÖ-Genussbrot soll zukünftig nicht nur in jeder niederösterreichischen Bäckerei angeboten werden, sondern auch bei hochoffiziellen Anlässen eine Rolle spielen. Mit dieser Aufgabenstellung begann Michael Dacho seine Überlegungen. Niederösterreichische Zutaten sollten es sein, die jedem Bäcker zur Verfügung stehen. Das Brot soll zu offiziellen Anlässen serviert werden, von der Weinverkostung bis zum regionalen Fest: Es muss also überall passen.

Erste Ansätze involvierten Trebern, die in Klosterneuburg immer wieder zur Verfügung stehen. „Aber das hat vielleicht nicht jeder Bäcker, und gibt es nicht jederzeit“, verwarf Dacho die Idee wieder. Auch Überlegungen, die vier Viertel Niederösterreichs im Brot zu repräsentieren, schienen schließlich nicht optimal.

Tradition im Land und im Genussbrot

Geworden ist es ein Mischbrot, wie es schon Großvater Friedrich Dacho gebacken hat. „Das ergänzt universell jeden Anlass und schmeckt einfach gut“.

Bäckermeister Michael Dachos Genussbrot besinnt sich auf die Tradition seines Großvaters. Foto: Grabler

Im Brot verarbeitet Michael Dacho Mehl aus dem Waldviertel, die perfekte Niederösterreich-Note erhält es durch die Bestreuung mit Mohn und Sesam, die die Niederösterreich-Farben Blau und Gelb symbolisieren.

Tradition spiegelt sich im Land wie im Handwerk: „Brot und Getreideprodukte haben den Zivilisationsprozess des Menschen von jeher begleitet und überhaupt erst möglich gemacht“, gibt Dacho einen kleinen Einblick in die historische Bedeutsamkeit. Er erzählt außerdem, dass vor allem Schwarzbrot nicht sofort ofenfrisch genossen werden sollte: „Frisches Brot sollte am besten einen Tag lang stehen gelassen werden.“ Dies begründet er vor allem mit der Verdaulichkeit: „Der ofenfrische, heiße Teig ist für das menschliche Verdauungssystem eine Herausforderung.“ Zudem schmeckt das Brot besser, der Geschmack wandert von der Kruste in die Krume, das Innere des Brotes. „Gutes Brot reift genauso wie guter Wein.“ Wo sich der Kreis zu Niederösterreich schließt.