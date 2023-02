Nachhaltiges Sauerteigbrot

Nachdem Bäckermeister Hannes Schwarzlmüller über die Wirtschaftskammer auf die Aktion „NÖ Genussbrot“ aufmerksam gemacht wurde, entschloss er sich, auch an dem Wettbewerb teilzunehmen. Er stellte sich die Frage, welche Eigenschaften ein Brot für ganz Niederösterreich aufweisen sollte. „Wir wollten ein kerniges, feinporiges Brot mit Natursauerteig herstellen“, erzählt der Bäckermeister und fährt fort: „Das Brot sollte auch lange haltbar sein ₋ gerade heute in Bezug auf Nachhaltigkeit.“

Kernig, feinporig und lange haltbar sollte das NÖ Genussbrot von Bäckermeister Hannes Schwarzlmüller werden. Foto: Bäckerei-Konditorei Schwarzlmüller GmbH

Das Brot wird zum Großteil aus Roggenmehl mit einem kleineren Weizenanteil hergestellt. Most aus Österreich verleiht dem Rezept eine fruchtige Note. Die lange Reifephase trägt zu dem besonderen Geschmack und der langen Haltbarkeit des Sauerteigbrotes bei.

Nachhaltigkeit und Qualität als Betriebsphilosophie

Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit zu legen, gehört für die Bäckerei Schwarzlmüller seit jeher zur Betriebsphilosophie. Dies bringt auch Herausforderungen mit sich, wie der Bäckermeister erklärt: „In der heutigen Wirtschaftssituation ist es für Klein- und Mittelbetriebe, wie wir es sind, sehr schwierig, mit der Wegwerfgesellschaft und der quantitätsorientierten Kundschaft zu überleben.“

Die Antwort liegt für Schwarzl-müller eben darin, sich auf die Erzeugung qualitativ hochwertiger Waren zu konzentrieren und sich für Nachhaltigkeit statt Gewinnmaximierung zu entscheiden, was von seinen Kundinnen und Kunden auch sehr geschätzt wird. „Da wir den Weg gewählt haben, Qualität zu erzeugen und an die Kundschaft zu bringen, ist es natürlich schwierig, wirtschaftliche Großerfolge zu erzielen“, meint Schwarzlmüller. „Wir setzen auf unsere qualitätsorientierten Kundinnen und Kunden und werden auch in Zukunft einen attraktiven Betrieb führen.“