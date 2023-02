Regionale Lieblingstorte

„Wir sind über die Wirtschaftskammer auf den Wettbewerb aufmerksam geworden“, erzählt Sigrid Hartner, Geschäftsführerin der Bäckerei und Konditorei Hartner in Waidhofen. „Thomas Hagmann, Innungsmeister der Konditoren, hat die Idee vorgestellt und uns darüber informiert. Ich habe dann gleich mit unserem Konditormeister Matthias Krenn gesprochen und ihn gebeten, dass er sich etwas einfallen lässt.“

Für seinen Beitrag zur „NÖ Genusstorte“ ließ sich Konditormeister Matthias Krenn von regionalen Zutaten und einem persönlichen Lieblingsrezept inspirieren. Foto: Hartner GmbH

Matthias Krenn ließ sich für seinen Beitrag zur „NÖ Genusstorte“ von einem Mehlspeisklassiker inspirieren. „Es ist eine sehr saftige Variante einer klassischen Nusstorte, mit gerösteten Haselnüssen und Traubenkernöl“, verrät der Konditormeister. Die Torte wird mit Marzipan und Marillenkonfitüre verfeinert und ist insgesamt eine sehr runde Sache, denke ich.“

Zutaten werden von Bauern aus der Umgebung bezogen

Bei der Überlegung, welches Rezept für die „NÖ Genusstorte“ passen könnte, ließ sich Krenn auch vom Gedanken der Regionalität leiten, wie er erzählt: „Wir verwenden generell die besten Rohstoffe, die man in der Umgebung bekommt. Wir werden zum Beispiel von Bauern der Region mit Walnüssen und Haselnüssen beliefert.“ Die NÖ-Genusstorte soll in Zukunft auch bei offiziellen Anlässen serviert werden. „Es ist natürlich eine Ehre für uns, bei so einem Wettbewerb mitmachen zu dürfen“, meint Konditormeister Krenn.

Wir verwenden die besten Zutaten, die man in der Umgebung bekommt.“

Matthias Krenn, Konditormeister der Bäckerei und Konditorei Hartner

„Wir haben uns also überlegt, was gut zu Niederösterreich passen könnte, und da wir diese Zutaten aus der Umgebung beziehen, war die Nusstorte schließlich eine naheliegende Wahl.“ Aber auch der persönliche Geschmack spielte bei der Kreation des Rezeptes eine Rolle, wie Krenn verrät: „Ich bin selbst ein großer Fan der Nusstorte. Da braucht es nicht viel Verzierungen, der Geschmack steht im Vordergrund. Auch dieser Gedanke der Simplizität spielte bei dem Rezept eine Rolle.“