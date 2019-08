Die Temperaturen sinken, Nebelschwaden ziehen übers Land … trotzdem gibt es viele gute Gründe, auch in der ungemütlichen und kalten Jahreszeit die Kraft der Natur zu nutzen. Wer seinen inneren Schweinehund überwindet, verbessert seine Fitness, fühlt sich wohler und stärkt das Immunsystem.

Der kostenlose Workshop der NÖ Gebietskrankenkasse (NÖGKK) „Achtsame Bewegung bei Nebel und Kälte“ lädt dazu ein, sich mit allen Sinnen auf die Natur einzulassen. Ein Psychologenteam gibt Infos bezüglich Achtsamkeit und Entschleunigung und zeigt, welche Kraftquellen helfen, eine Herbst-Winter-Depression oder Schlafstörungen zu verhindern. Psychomotorische Übungen und einfache Yoga-Übungen stehen ebenfalls am Programm.

NÖGKK-Workshop „Achtsame Bewegung bei Nebel und Kälte“

Wann: 18. September 2019, Beginn: 16:30 Uhr bzw. 18:00 Uhr

Wo: Eislaufplatz Lunz am See/Parkplatz, Schulstraße 5, 3293 Lunz am See

Bitte in wetterfester Kleidung und mit festen Schuhen kommen!

Anmeldung unter www.noegkk.at/gesundbleiben oder unter Tel.: 050 899-1954 bzw. per Mail an scheibbs@noegkk.at