Männer leben durchschnittlich über sechs Jahre kürzer als Frauen. Einerseits fordern ungesunde Ernährung und Bewegungsmangel, andererseits Stress und zu hohe Risikobereitschaft ihren Tribut. Außerdem gehen Männer bei gesundheitlichen Problemen nicht oder erst viel zu spät zum Arzt.

Männer, die etwas für ihre Gesundheit tun wollen, sind beim Männergesundheitstag der NÖ Gebietskrankenkasse am 17. November 2018 in Warth-Aichhof genau richtig. In der Gesundheitsstraße wird man auf Herz und Nieren durchgecheckt. Die Tests reichen von einer Blutwertebestimmung und einem Hör- und Sehtest über Körperfett-, Lungen- und Venenfunktionsmessung bis zur urologischen und psychologischen Beratung. Bewegung und Entspannung bieten verschiedene Fitness-Checks, Physiotherapie, Shiatsu und Massagen. Interessante Vorträge und ein Workshop über Lachtraining stehen ebenfalls am Programm. Gesundheitliches Know-how bietet eine Info- und Ausstellerzone. Das detaillierte Programm gibt es unter www.noegkk.at/gesundbleiben.

NÖGKK-Männergesundheitstag

Wann: 17. November 2018, 9:00 bis 17:00 Uhr

Wo: LFS-Bildungszentrum Warth-Aichhof, 2831 Warth, Aichhof 1

Eintritt frei! Auch Frauen sind herzlich willkommen.

Vorträge und Workshop:

09:30 Uhr - Vortrag: Obstruktives Schnarchen ist eine häufige Krankheit, die man selbst nicht bemerkt

Josef Hoza, SHG Schlafapnoe Österreich

10:30 Uhr - Vortrag: Vorsorge ist besser als Darmkrebs

OA Dr. Christian Hofer, Facharzt für Chirurgie

11:30 Uhr - Vortrag: It`s a man`s world! Interessantes und Wissenswertes über die Psyche des Mannes

Mag. Birgit Nagl und DSP Herbert Puhr, Bündnis gegen Depression

14:00 Uhr - Workshop: Lachtraining – Lachen ist die beste Medizin

Martina Reiterer, MBA, Lachexpertin

15:00 Uhr - Vortrag: Mann und Gesundheitsvorsorge – ein Widerspruch?

Dr. Martin Vorauer, Facharzt für Urologie