Männer leben durchschnittlich über sechs Jahre kürzer als Frauen. Einerseits fordern ungesunde Ernährung und Bewegungsmangel, andererseits Stress und zu hohe Risikobereitschaft ihren Tribut. Außerdem gehen Männer bei gesundheitlichen Problemen nicht oder erst viel zu spät zum Arzt.

Männer, die etwas für ihre Gesundheit tun wollen, sind beim Männergesundheitstag der NÖ Gebietskrankenkasse am 20. Oktober 2018 in Schrems genau richtig. In der Gesundheitsstraße wird man auf Herz und Nieren durchgecheckt. Die Tests reichen von einer Blutwertebestimmung sowie Lungen- und Venenfunktionsmessung über eine psychologische Beratung, Burnout-Screening und Biofeedack bis zur Fußanalyse. Auf dem Programm stehen auch Vorträge, Fitness-Checks, Shiatsu sowie eine Farb- und Stilberatung speziell für Männer. Abgerundet wird der Männergesundheitstag von einem Bühnenprogramm, einem Gewinnspiel und einer Info- und Beratungszone. Das detaillierte Programm gibt es unter www.noegkk.at/gesundbleiben.

NÖGKK-Männergesundheitstag

Wann: 20. Oktober 2018, 9:00 bis 17:00 Uhr

Wo: Stadthalle Schrems, 3943 Schrems, Dr. Karl-Renner-Straße 1

Eintritt frei! Auch Frauen sind herzlich willkommen.

Vorträge:

09:30 Uhr - Mann bleib gesund und aktiv

Eva Hemmer, staatl. gepr. Fitlehrwartin

10:30 Uhr - Umgang mit Stress im Alltag und Burnout-Prävention

Mag. Lucia Sieberer, Klinische und Gesundheitspsychologin, Praxis Dr. Schmid & Dr. Schmid, St. Pölten

11:30 Uhr - Früherkennung und Vorsorge von Augenerkrankungen

Dr. Günther Rössler, Facharzt für Augenheilkunde und Optometrie

13:30 Uhr - Was Man(n) isst

Michaela Perzi, BSc, Diätologin

14:30 Uhr - Vorsorge statt Nachsorge

Dr. Julia Dlask, Fachärztin für Chirurgie

15:30 Uhr - Typisch Mann

Dr. Matthias Lenz, Facharzt für Urologie