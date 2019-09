Trendige Sportarten für coole Kids und Teens .

Der beliebte Kinderbewegungstag der NÖ Gebietskrankenkasse (NÖGKK) findet am 14. September 2019 im Sportzentrum Alte Au in Stockerau statt. Dabei können die Kinder eine Fülle an Sportarten ausprobieren. Vereine und Organisationen aus der Region stellen sich vor, aber auch Spiel und Spaß kommen nicht zu kurz.