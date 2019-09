Mentalen Gesundheitstag für Eltern und Kinder .

Nicht nur die körperliche, auch die seelische Gesundheit ist eine wichtige Säule in der kindlichen Entwicklung. Der wachsende Leistungsdruck in der Gesellschaft beschert bereits Kindern Stress und seelische Belastungen. Deshalb veranstaltet die NÖ Gebietskrankenkasse (NÖGKK) am 21. September 2019 in St. Pölten einen Mentalen Gesundheitstag, der sich speziell mit dem seelischen Gleichgewicht von Kindern auseinandersetzt und die Eltern-Kind-Beziehung stärken soll.