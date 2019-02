Das Angebot an Lebensmitteln ist heutzutage schier unüberschaubar geworden. Viele fühlen sich beim Einkaufen überfordert – vor allem in den Supermärkten gibt es Essbares aus aller Herren Länder. Dabei wäre die Auswahl an regionalen und saisonalen Produkten das Beste für uns und unsere Umwelt.

Im Vortrag der NÖ Gebietskrankenkasse (NÖGKK) gibt Ernährungswissenschaftlerin Dr. Astrid Laimighofer Tipps für eine optimale Einkaufsplanung und einen gesunden Speiseplan. Außerdem lernt man, Etiketten richtig zu lesen und erfährt alles über saisonale Produkte, heimisches Superfood und die richtige Lagerung von Lebensmitteln.

NÖGKK-Vortrag „Richtig einkaufen: Regional und saisonal“

Wann: 21. Februar 2019, 18:30 Uhr

Wo: Rotes Kreuz, Ortsstelle Wolkersdorf, Kirschenallee 1, 2120 Wolkersdorf

Eintritt frei!

Anmeldung erforderlich unter der Tel. Nr. 050 899-1354 oder per Mail an mistelbach@noegkk.at bzw. Online-Anmeldung unter www.noegkk.at/gesundbleiben.