Gartentage im Stift Klosterneuburg

Seit Jahrhunderten dient der Konventgarten des Stiftes Klosterneuburg den Augustiner-Chorherren als Erholungsgebiet und Ort der Meditation. In der Biedermeierzeit schuf der Architekt Josef Kornhäusel hier die Orangerie – ein kleines Palmenhaus, das längst als klassizistisches Juwel gilt.

Vom 2. bis 6. Juni 2022 sind die sonst verschlossenen Tore des Konventgartens weit geöffnet. Rund 30 Ausstellerinnen und Aussteller präsentieren ihre Schätze von Lavendel bis hin zu Rosen und Kräutern.

Nehmen Sie Ihre neuen Pflanzen gleich mit nach Hause, lassen Sie sich beraten oder von der weitläufigen sowie vielseitigen Gartenlandschaft inspirieren. Auch der Stifshop präsentiert sich im Konventgarten mit einem breiten Angebot.

GARTENTAGE

Termin: 2.-6. Juni 2022, täglich 09-18 Uhr

Ticket: € 5,- (Eintritt nur Gartentage)

HOLLUNDERBAUM-FÜHRUNG

(nur während der Gartentage)

Hexen Heil´ge Hollerkoch – Eine Reise auf den Spuren des Holunderbaums durch das Stift.

Termin: 2.-6. Juni 2022, jeweils um 14 und 16 Uhr.

Ticket: € 11,– (Eintritt Gartentage und Stift Klosterneuburg sind inkludiert)

Tickets und Treffpunkt zum Start der Führungen: Besucherempfang/Sala terrena

STIFTSBESICHTIGUNG

Das Stift Klosterneuburg, ein Ort mit tausend Geschichten. So erzählt der mittelalterliche Verduner Altar (1181) in eindrucksvollen Bildern die Geschichte der Bibel und der Österreichische Erzherzogshut (1616), der zuletzt 1989 im Einsatz war, ist in der Schatzkammer zu bestaunen. Nach dem Besuch der Ausstellung „Gotteskrieger“ kann man bei einer Kellerführung, im ältesten Weingut Österreichs, mit einer Weinverkostung den Tag gut erholt ausklingen lassen.

Verschiedene Ausstellungen sowie Führungen machen diesen besonderen Ort, für jede Familie auf eindrucksvolle Art erlebbar.

Ticket: € 9,- (ohne Gartentage und Führungen, div. Ermäßigungen)

Für den Besuch gilt die zum Veranstaltungszeitpunkt gültige COVID-Maßnahmenverordnung. Bitte beachten Sie außerdem, dass der Gartenbereich grundsätzlich nicht barrierefrei ist. Für individuelle Lösungen bitten wir Sie, sich direkt an die Veranstalter zu wenden.