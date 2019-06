Im Sommer 1979 gründeten Karl und Maria Oberklammer ein Elektrounternehmen in Ybbsitz. Durch kontinuierlichen Aufbau Jahr für Jahr vergrößerte sich ihr Geschäft insgesamt auf ca. 600m².

zVg

Doch Ybbsitz wurde bald zu klein und so wurde entschieden, im Juni 2002 das Familienunternehmen Elektro Oberklammer in die große Stadt nach Waidhofen an der Ybbs zu übersiedeln.

zVg

2007 dann der große Schock! Ein Großbrand zerstörte fast das ganze Geschäft. Durch Mut, Ehrgeiz und Fleiß erstrahlte 101 Tage nach dem Feuer die Geschäftsfläche in neuem Glanz.

Viele kleine Umbauarbeiten und Vergrößerungen sorgten bis zum Jahr 2009 für eine Gesamtfläche von ca. 2500m². Ende 2011 folgte dann der große Farbwechsel von EP zu EXPERT.

zVg

2014 dürfen wir uns über zusätzliche 1060m² Neubau mit großen Eventraum freuen.

zVg

Heuer, im Jahr 2019, feiern wir 40 Jahre OK und damit auch die Übernahme der Firma an die nächste Generation. Monika und Peter treten in die Fußstapfen ihres Vaters und übernehmen gemeinsam die Geschäftsführung.

zVg

In unserem Verkaufsraum präsentieren wir unser modernes Fachgeschäft für Unterhaltungselektronik, Kommunikationstechnologie, digitale Medien, Lichttechnik, Alarm- und Sicherheitsanlagen sowie Haushaltsklein- und Großgeräte mit aktiver Schauküche. Ausgesuchte Topmarken und überzeugende Fachberatung durch unser geschultes Team sichern den hohen Qualitätsanspruch und die begeisterten Kunden.

Den stetigen Wandel der Technik gestalten wir zukunftsweisend, ehrlich, innovativ und regional mit und freuen uns auf die nächsten 40 Jahre OK!

Wir feiern mit unseren Kunden 40 Jahre OK, am Freitag den 14. Juni mit sensationellen Angeboten und tollen Vorführungen.

Bei unserer Verlosung teilnehmen und als Hauptgewinn einen gefüllten EXPERT PARTYCOOLER gewinnen!

Dampfgarvorführung – PROBIEREN SIE: Vielfältig, gesund und schnell Garen mit MIELE

Kontrollieren Sie Ihr Zuhause – NEUHEIT: Smarte Video- und Audio-Sprechanlagen von BTICINO

Professioneller Rundum-Schutz – HAUSSICHERHEIT: Innovative Lösungen für die Sicherheit Ihres Hauses mit ABUS

Drohnen-Vorführung – NEUHEIT: Entdecken sie neu Perspektiven mit DJI

Wir haben am Freitag, 14. Juni 2019 durchgehend geöffnet!

www.oberklammer.at