FH Hagenberg: All about your future in IT & Medien

Insgesamt 1.600 Studierende absolvieren aktuell ihre akademische Ausbildung dort, wo dank der zahlreichen Unternehmen und Forschungsinstitute im umliegenden Softwarepark Hagenberg das Motto „Vom Hörsaal direkt ins Praktikum, den Job bzw. die Wissenschaft“ gelebte Realität ist.

Eine Vielfalt an möglichen Karrierewegen eröffnet sich auch durch das breite Studienangebot, das sowohl thematisch als auch in Sachen Organisationsform viel zu bieten hat. Neben Vollzeit-Studiengängen gibt es auch ein berufsbegleitendes, duales und online Angebot.

Startschuss für Digital Arts

Mit „Digital Arts“ (www.fh-ooe.at/da-ba) bietet Hagenberg seit diesem Semester erstmal auch auf Bachelor- und nicht nur auf Master-Niveau ein spezialisiertes design-orientiertes Studium für Animation, Games und audiovisuelle Medien.

Der Bachelor-of-Arts Studiengang ergänzt den bestehenden Bachelor in Medientechnik und -design und bildet aktuell die ersten 25 Jugendlichen aus Österreich und angrenzenden Ländern für die Bereiche Film/Video, TV, 2D/3D Animation, Motion Design, Visualisierung, Games und Mixed Reality aus.

„Typische Aufgaben sind etwa Postproduction, Visual Effects, Animation, Motion Design, Storyboard/Concept, Digital Content Creation, Visualisierung, Game Art and Design, Serious Games, Sound Design oder Mixed Reality. Zudem eröffnen sich viele weitere Möglichkeiten, z. B. in Zusammenhang mit der Kreation von Lernspielen und virtuellen Welten“, erklärt Studiengangsleiter Dr. Jürgen Hagler.

Online und/oder am Campus studieren

Die Corona-Krise hat auch der FH gezeigt, was in Sachen digitaler Lehre möglich ist. Neben dem bereits bestehenden Online-Master in Energy Informatics (www.fh-ooe.at/eni) gibt es seit diesem Herbst die Flexstudy-Option im Bachelor Automotive Computing (www.fh-ooe.at/ac) und Bachelor Mobile Computing (www.fh-ooe.at/mc).

Die beiden Vollzeit-Studiengänge bieten den Neustarter*innen die Möglichkeit, das Studium nicht nur am Campus in Hagenberg sondern auch online von zuhause aus zu absolvieren, ohne dabei den Anschluss an die Studierendengemeinschaft zu verlieren.

FH Hagenberg

Möglich ist das, weil die Lehre Hybridform stattfindet. „Das heißt, der in Hagenberg stattfindende Präsenzunterricht wird zeitgleich Online übertragen, sodass alle Studierenden an denselben Lehrveranstaltungen teilnehmen können – ob am Campus oder von einem anderen Ort aus“, sagt Dr. Christoph Schaffer, Leiter des Departments Mobility & Energy.

„So bieten wir den Studierenden mehr Flexibilität – garantieren aber gleichzeitig, dass sie die gleiche hohe Ausbildungsqualität genießen können und den Anschluss an ihre Kolleg*innen nicht verlieren.“

Ein Einstieg in diese Studiengänge ist noch möglich: Interessierte mit einem facheinschlägigen HTL-Abschluss können nach individueller Prüfung auch direkt ins 2. Semester starten!

Infotag am 26.11.

Mehr Infos zum Studienangebot der FH OÖ Fakultät für Informatik, Kommunikation und Medien bietet auch der Infotag am Freitag, dem 26. November 2021 von 9 bis 17 Uhr, der unter dem Motto „Studieren Probieren“ steht.

FH Hagenberg

Neben persönlicher Beratung durch Studierende und Lehrende sowie Infovorträgen und Campustouren gibt es dabei die Möglichkeit in Lehrveranstaltungen hinzuschnuppern. Also nicht verpassen, um sich selbst ein Bild von Studium in Hagenberg zu machen und den Campus kennenzulernen!

Wer bereits zuvor mehr über die Fachhochschule erfahren möchte, kann das unter anderem im Rahmen von Campusführungen von Ort und online tun. In Kürze starten auch wieder die 1day@FH Schnuppertagsaktion, bei der Interessierte die Gelegenheit haben, Studierende aus dem Studiengang ihr Wahl in Lehrveranstaltungen zu begleiten und von diesen auch tieferen Einblick ins Studentenleben zu erhalten.

Alle Details unter www.fh-ooe.at/campus-hagenberg