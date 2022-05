Kulinarische Köstlichkeiten genießen, die versteckten Naturjuwelen des Landes entdecken und ganz nebenbei interessante Informationen zu den touristischen und kulturellen Highlights des heurigen Sommers bekommen. Nach zweijähriger Pause kehrt das Genuss- und Erlebnisfestival ‚OÖ Sommerfrische‘ am 11. und 12. Juni 2022 zurück in den Kursalon Wien im Stadtpark. Ein Fest für alle Sinne, auf dem sich Oberösterreich von seinen schönsten, gschmackigsten und besten Seiten präsentiert.

Dort, wo die Sommerfrische am schönsten ist, wissen die Menschen, wie man gut lebt. Dazu gehören echte Genussmomente, regionale Produkte, Zusammensitzen, Lachen, Musizieren und auch einmal schweigend den Sonnenuntergang vom Seeufer mit einem Glas Wein, Most oder Bier in der Hand genießen. In der Sommerfrische lassen die OberösterreicherInnen ihre Gäste an ihrem Leben teilhaben. Das war schon vor über hundert Jahren so und daran hat sich bis heute nichts geändert.

Oberösterreich schmeckt, verführt und begeistert – davon kann man sich im Juni 2022 in der Bundeshauptstadt bei der ‚OÖ Sommerfrische‘ erneut ein Bild machen. Im Zentrum des Genuss- und Erlebnisfestivals steht auch in diesem Jahr die Kulinarik. Musikalische Einlagen heimischer KünstlerInnen und die richtige Dosis Kultur runden das Programm ab.

OÖ schmeckt...

... einfach nur köstlich. Und echt gut. Im Wirtshaus ebenso wie im Gourmetrestaurant, der Mostschänke oder in Omas Küche. Geschmack ist in Oberösterreich so echt und vielseitig wie die Menschen und die Natur selbst. Fangfrischer Fisch aus dem Salzkammergut, Bierspezialitäten aus einer der vielen Privatbrauereien des Mühlviertels, Most von den Mosttraun4tlern, Knödel aus dem Innviertel oder ein knuspriges Brot nach traditionellem Handwerk.

Auf der ‚OÖ Sommerfrische‘ grillen, kochen, braten, brauen und rösten heimische KöchInnen und ProduzentInnen an den unterschiedlichen Plätzen im Kursalon, sowie in Teilen des Wiener Stadtparks und verführen mit ihren Köstlichkeiten zum Schlemmen und Genießen. Eine Bierverkostung mit Diplom Biersommelier Karl Zuser stehen dabei ebenso auf der Programm-Speisekarte wie ein Bio-Entdeckerpicknick aus dem Mühlviertel, Peter Affenzellers Spirituosen, das Sisi Café der Konditorei Zauner im Pavillon und Bauernkrapfen vom Freiluftmuseum Stehrerhof. Wer sich am ältesten Tortenrezept der Welt versuchen möchte, der ist beim Linzer Torten-Wettbewerb genau richtig. Und für alle Väter gibt’s am Sonntag ein Frühschoppen zum Vatertag.

OÖ begeistert...

... mit bester musikalischer Vielfalt. Von der Blasmusikapelle, über heimische ChartstürmerInnen, bis hin zur Volksmusikgruppe – oberösterreichische MusikerInnen sorgen auf der ‚OÖ Sommerfrische‘ nicht nur für beste Unterhaltung, sondern auch dafür, dass kein Tanzbein ruhig bleibt. Highlights der beiden Tage sind sicherlich die Hopfenschwinger und Die Tanzgeiger – beide bekannt vom Woodstock der Blasmusik, Most Unlimited, die Stelzhamma und die Trachtenmusikkapelle Neukirchen bei Lambach.

OÖ verführt...

... mit genau dem richtigen Angebot an Kultur, Erholung, Natur und Bewegung. Egal ob man in seiner Sommerfrische Kraft tanken, unbeschwerte Tage erleben, Kultur genießen, sportliche Herausforderungen meistern, die Kulinarik des Landes entdecken oder eine Mischung aus alledem erleben möchte – Oberösterreich hat für jeden Geschmack das richtige Sommerfrischeangebot. Die verschiedenen Regionen sind auf der ‚OÖ Sommerfrische‘ mit zahlreichen Ausstellern vertreten, die einem nicht nur einen Einblick in Land und Leute geben, sondern auch dabei helfen, individuelle Urlaubspakete zu schnüren.

Ob im Salzkammergut, wo die Sommerfrische seit jeher zelebriert wird und aktuell eine ordentliche Portion Coolness bekommt, an der Donau, wo einen die Ruhe des Flusses herrlich abschalten lässt, oder in Mühlviertel und Innviertel, wo man auf den Spuren des bewussten Genusses unterwegs ist und in den zahlreichen Wirtsstuben erlebt, wie echte Kulinarik schmeckt – in Oberösterreich wissen die Menschen, wie man gut lebt.

DRUMM... KUMM SOMMERFRISCHELN!

Der Eintritt ist frei, es gibt jede Menge Gewinnspiele vor Ort und für ein spannendes Kinderprogramm ist natürlich gesorgt.

Weitere Informationen unter www.ooe-sommerfrische.at