Datenspeicher in der Region Octoplus IT bietet Bevölkerung Zugang zu lokalem Cloud-Server

Landtagsabgeordneter Christoph Kaufmann und Sieghartskirchens Vizebürgermeister Gerald Höchtel versuchten sich bei der Besichtigung als IT-Techniker und durften einen Festplattentausch am laufenden Server vornehmen. Foto: octoplus

D as aktuell in Ried am Riederberg (ab 2024 neuer Standort in 3430 Tulln) ansässige IT-Unternehmen octoplus startete seine neu errichtete IT-Infrastruktur und bietet damit der Bevölkerung ab sofort einen niederschwelligen Zugang zu einer lokalen Cloudspeicherlösung. Das Wesentliche dabei ist, dass sämtliche Daten lokal in Österreich und nicht im EU-Ausland oder gar außerhalb Europas gespeichert sind.