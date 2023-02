Betrieb am neuen Standort

Baustart war im November 2021. Nach etwas mehr als einem Jahr Bauzeit durfte der ÖAMTC vergangene Woche sein neues Zuhause beziehen.

Die Umsiedelung war notwendig

Nach 30 Jahren am alten Stützpunkt, der auch der erste in Zwettl war, erforderten die wachsenden Mitgliederzahlen und neue Assistenzsysteme in den Fahrzeugen einen moderneren und größeren Stützpunkt. Große Pfosten-Riegel-Verglasungen und Blechverkleidungen in den für das Unternehmen typischen Farben – gelb und schwarz – bilden die Außenfassade des Gebäudes.

Foto: Werbung

Die Formensprache ist modern mit klaren Linien und einem Dach mit einer dynamischen Schräge, die die auf die Firma abgestimmte Gestaltung unterstreichen. So erkennt jeder gleich, worum es sich handelt.

Die Eingangshalle, die gleichzeitig den Geschäftsbereich bildet, beeindruckt mit ihrer Raumhöhe, die in der ersten Raumhälfte über zwei Geschosse reicht und einen Lichthof für die oberen Räume bildet, denn vom Mitarbeiterraum hat man einen guten Blick auf das Geschehen im Verkaufsraum.

Das abgerundete Pult im Geschäftsraum fügt sich wunderbar ins Gesamtbild ein. Obwohl es drei Schalter beherbergt, wirkt es weder wuchtig noch klobig. Foto: Emma Peneder

Eindrucksvolle Räumlichkeiten

Wer das Gebäude betritt, wird auch merken, dass hier der Einsatz von nachhaltigen Materialien eine Rolle spielt, denn die Wände zeigen ihre natürliche Holzoberfläche.

In der großzügigen Montagehalle nebenan sorgen zwei Längswände durch den Einsatz von Glastüren und -toren für eine wohlige, lichtdurchflutete Atmosphäre – so werden die Mitarbeiter bei ihren Tätigkeiten mit einer Menge Tageslicht versorgt. Außerdem gibt es auch hier wieder die sichtbaren Holzwände – ein Schema, dass sich durch das ganze Gebäude zieht.

Foto: Werbung

Besondere Formensprache

Neben klaren Linien, die ein modernes Bild ergeben, fällt bei der Außenansicht besonders die dynamische Schräge im Dach auf. Auf den ersten Blick „nur“ ein optisches Schmankerl, erkennt man beim genaueren Betrachten, dass die Schräge nicht nur eine gestalterische Spielerei war, die das Image des ÖAMTC gekonnt im Gebäude widerspiegelt, sondern dass sie auch eine große Funktion übernimmt, denn hier wurden der zweigeschossige Kunden- und Bürobereich des Gebäudes mit der eingeschossigen Werkstatthalle, die höhenmäßig nicht dasselbe Dachniveau ergeben, verbunden.

Die Wartezeit kann im Loungebereich bei Getränken und Snacks aus dem Automaten verbracht werden. Für die Kleinsten gibt es spannende Spiele zur Unterhaltung. Foto: Emma Peneder

Ausführung am Puls der Zeit

Wenn man heutzutage ein Gebäude errichtet, gibt es viele Entscheidungen zu treffen. Von der Wahl der Materialien über die Gestaltung und Anordnung der Räume bis hin zu technischen Entscheidungen wie der Haustechnik. Alles sollte aufeinander abgestimmt sein und den Bedürfnissen der künftigen Nutzer entsprechen, damit am Ende ein stimmiges Gesamtkonzept entsteht.

„Mit dem Neubau in Zwettl wollen wir ein ökologisches Gesamtkonzept, Wirtschaftlichkeit und ansprechende Architektur sichtbar miteinander in Einklang bringen“, meint Ernst Kloboucnik, ÖAMTC-Landesdirektor für Wien, Niederösterreich und das Burgenland. So wurde hier die Frage nach dem Material mit viel Holz beantwortet, da es ein nachwachsender Rohstoff ist und auch zur Genüge in der Region vorhanden ist. Die Temperatur im Gebäude wird von einer Luft-Wasser-Wärmepumpe geregelt.

Foto: Werbung

So ist es im Winter behaglich warm und im Sommer angenehm kühl. Für extreme Minustemperaturen unter minus elf Grad wurde eine Gasheizung vorgesehen.

Über eine großzügige Photovoltaik Anlage am Dach, mit einer Höchstleistung von 96 kWp, soll künftig der gesamte Betrieb mit genügend Energie versorgt werden. An starken Sonnentagen liefert die PV-Anlage sogar Energie für die Elektroladestationen. Ein Stromspeicher sichert die Stromversorgung des Betriebs im Falle eines Stromausfalls für einen ganzen Tag.

Offizielle Eröffnungsfeier am 29. April

Der ÖAMTC lädt seine Mitglieder und alle Interessierten herzlich zur offiziellen Eröffnungsfeier am 29. April von 10 bis 17 Uhr am neuen Stützpunkt in der Andre Freyskorn Straße 14 in Zwettl ein.