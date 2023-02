Store neu in Klosterneuburg

APA-Video

Erste Adresse für den Glasfaser-Anschluss an die Zukunft ist seit Neustem der öFIBER Pop-up Store am Stadtplatz 18 in Klosterneuburg. Der Store der Österreichischen-Glasfaser Infrastrukturgesellschaft (kurz öGIG) kann sich sehen lassen. Als der Erste seiner Art in Österreich, locken rund 100 m2 Storefläche, neben modernster Inneneinrichtung, mit allen aktuellen Services und Aktionen der öGIG in Klosterneuburg. Kundinnen und Kunden können sich direkt vor Ort für eine Bestellung des leistungsfähigen Highspeed-Anschlusses entscheiden.

Persönliche Beratung vor Ort

Mittwoch bis Freitag von 15 -18 Uhr und Samstag von 8 - 13 Uhr stehen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der öGIG im Store allen Interessierten für eine Beratung zur Verfügung. „Wir sind vor Ort um alle Fragen zum Glasfaser-Ausbau in Klosterneuburg zu beantworten und nehmen uns Zeit, unsere Kundinnen und Kunden bei ihrer Bestellung persönlich zu beraten“, versichert öGIG Projektleiterin Oona Rys. „Wer neugierig ist, für den lohnt es sich bei uns vorbeizuschauen um alles über ultraschnelles Glasfaser-Internet, den Baufortschritt, die Hausinstallation, Tarifpreise und den Zeitplan der öGIG in Klosterneuburg zu erfahren“, führt Rys weiter aus.

Palette neuer Möglichkeiten mit echter Glasfaser

Bei der öGIG ist man überzeugt, dass nur echte FTTH-Glasfaser bis in die Haushalte und Betriebe bestehenden und künftigen Anforderungen gerecht werden kann. „Für die Errichtung des leistungsfähigen Glasfaser-Netzes in Klosterneuburg investiert die öGIG rund 40 Millionen Euro. Wir verbauen qualitativ hochwertige Infrastruktur mit höchsten Standards, die Klosterneuburg die kommenden Jahrzehnte mit unbegrenzten Kapazitäten versorgen kann“, berichtet öGIG Geschäftsführer Hartwig Tauber.

„Haushalte aller Generationen sowie Betriebe von Klosterneuburg können damit schon bald von den zahlreichen Möglichkeiten, die die Glasfaser bietet, profitieren“, so Tauber weiter. Ultraschnelles und ungeteiltes Glasfaser-Internet bietet zahlreiche Erleichterungen des alltäglichen Lebens. Mit zuverlässigem Arbeiten im Home Office, hochwertigem Video- Streaming in bester Bildqualität sind nur einige wenige Vorteile genannt, die die Glasfaser der öGIG in die Stadtgemeinden nach Niederösterreich bringt. Der Baustart in der Stadtgemeinde Klosterneuburg ist bereits für das Frühjahr 2023 vorgesehen. Bis dahin arbeitet das Team der öGIG auf Hochtouren, dass die hochmoderne Glasfaser-Infrastruktur schon bald von den Bürgerinnen und Bürgern genutzt werden kann.

Aufwertung Lebens- und Wirtschaftsstandort

Auch Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager ist überzeugt von der Wichtigkeit des zukunftweisenden Projekts: „Die qualitativ hochwertige Glasfaser der öGIG leistet einen wertvollen Beitrag für den Wirtschaftsstandort und Lebensraum Klosterneuburg. Im Anschluss an die Informationsveranstaltungen der öGIG, können sich die Bürgerinnen und Bürger im zentralen Geschäftslokal am Stadtplatz über den Ausbau informieren.“

öFIBER Gewinnspiel: Vorbeischauen lohnt sich

Ob spontan für ein Erstgespräch während des Wochenmarkts am Samstag oder die Teilnahme am öFIBER Gewinnspiel – das Vorbeischauen im öFIBER Store am Stadtplatz lohnt sich. Im aktuellen öFIBER Gewinnspiel können Neu- und Bestandskunden aus Klosterneuburg 50% Rabatt auf ihre Bestellung oder sogar einen kostenlosen öFIBER Anschluss für ihr Zuhause gewinnen.

Foto: annarauchenberger.com / Anna Rauchenberger

Wer schon bald von den unschlagbaren Vorteilen des Glasfaser-Internets profitieren möchte, besucht den neuen öFIBER Store und lässt sich persönlich beraten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!