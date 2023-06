baut offenes Glasfasernetz in Gerasdorf bei Wien

Haushalte und Betriebe von Gerasdorf bei Wien profitieren schon bald von einer zukunftssicheren digitalen Versorgung und damit einer Attraktivitätssteigerung für den Lebens- und Arbeitsbereich. Diese bringt der Bau der zuverlässigen, stabilen und leistungsstarken öFIBER Glasfaser durch die Österreichische Glasfaser-Infrastrukturgesellschaft (öGIG) mit sich, welcher neue Möglichkeiten für Arbeit, Bildung und Freizeit schafft. Denn auch in dichteren, ländlichen Gemeinden fehlt es zumeist noch an leistungsfähiger digitaler Infrastruktur.

Projektumsetzung nach niederösterreichischen Qualitätskriterien

Die öGIG, welche auch Partner des Landes Niederösterreich im Glasfaser-Ausbau ist, wird die Netzerrichtung in Gerasdorf umsetzen. Der Baustart ist bereits für Herbst 2023 vorgesehen und erfolgt nach den bewährten niederösterreichischen Qualitätskriterien: öFIBER steht für 100 Prozent Glasfaser für alle versorgten Haushalte. Dabei bekommen jeder Haushalt und jeder Betrieb seine eigene Glasfaseranbindung.

Offenes Glasfasernetz bietet freie Anbieterauswahl

Was das Glasfasernetz der öGIG besonders attraktiv macht, ist dass die Glasfaser-Infrastruktur in der Form eines offenen Netzes errichtet wird. Die dadurch geschaffene einheitliche Open Access Plattform kann von unterschiedlichen Internet-Service-Providern (ISPs) genutzt werden. Kundinnen und Kunden der öGIG sind somit nicht an einen einzigen Anbieter gebunden. Stattdessen stehen ihnen eine breite Auswahl an unterschiedlichen Internetanbietern zur Verfügung. Erst nach Fertigstellung des Anschlusses müssen sie sich für einen Internet-Anbieter entscheiden und den besten passenden Tarif auswählen.

Jetzt noch zum Aktionspreis bestellen

Als Danke für das große Interesse verlängert die öGIG nun das aktuelle Angebot. Der öFIBER Anschluss kann daher zum einmaligen Aktionspreis von nur € 199 (statt € 299) bestellt werden.