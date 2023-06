Mit Glasfaser Leben und Zuhause attraktiver machen!

Im Lockdown hatte fast jeder Personenhaushalt am eigenen Leib erfahren, wie vorteilhaft und wichtig eine stabile und leistungsfähige Internetverbindung ist. Und so ist es auch! Die Technologie des 21. Jahrhunderts gewährleistet zahlreiche Vorteile für Wirtschaft und Gesellschaft: Ob verlässliches Arbeiten im Home-Office bzw. Home-Schooling, hochwertiges Streamen von Serien, Videos und Musik, Online-Shoppen oder Online-Behördengänge – das alles und viel mehr sollte heute in ganz Österreich eine Selbstverständlichkeit sein.

öFIBER-Glasfaser – die digitale Lösung

Ein weiterer Vorteil der digitalen Weichenstellung ist, dass sie gerade im ländlichen Raum Unternehmertum in allen Bereichen erleichtert – auf diese Weise die Wirtschaft stärkt und Arbeitsplätze sichert. Gut zu wissen ist auch, dass angeschlossene Immobilien laut Studien einen Wertzuwachs von bis zu 8 Prozent erfahren. Kurzum – die Entscheidung für echtes Glasfaser sichert unseren Komfort, macht Lebensraum attraktiver und fördert den Wohlstand von morgen.

(von links): Finanzstadtrat Peter Spicker, öGIG-CCO Christian Nemeth, Landtagsabgeordneter und Vizebürgermeister Christian Samwald Foto: öGIG

öFIBER-Glasfaseranschluss: Jetzt informieren & bestellen!

Die Österreichische Glasfaser-Infrastrukturgesellschaft – kurz öGIG – ist Partner des Landes Niederösterreich im Breitbandausbau und bereitet aktuell in der Stadtgemeinde Ternitz den Bau eines Breitband-Glasfasernetzes vor. Das bedeutet die Umsetzung eines offenen Netzes bis ins Haus bzw. den Betrieb, wo nach Fertigstellung des Anschlusses der persönlich favorisierte Tarif eines Internetanbieters ausgewählt werden kann.