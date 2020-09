Nicht nur die körperliche, auch die seelische Gesundheit ist eine wichtige Säule in der kindlichen Entwicklung. Der wachsende Leistungsdruck in der Gesellschaft erzeugt bei Kindern bereits Stress und seelische Belastungen. Deshalb veranstaltet die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) am 26. September 2020 in Krems einen Mentalen Gesundheitstag. Dort steht das seelische Gleichgewicht von Kindern im Mittelpunkt und die Frage, wie die Beziehung zwischen Eltern und Kind gestärkt werden kann.

In Vorträgen erhalten Eltern und Erziehungsberechtigte das Rüstzeug, wie sie Kinder unterstützen, Herausforderungen gut meistern und dabei nicht auf die eigene Gesundheit vergessen. Der Umgang mit Stress und Konflikten in der Familie, mit Mobbing oder den Fragen, wie man Grenzen setzen, mit psychischen Problemen umgeht oder die Motivation zum Lernen findet, sind nur einige Themen. Eine Expertin erklärt, ab wann digitale Medien sinnvoll sind oder wie Patchworkfamilien gut funktionieren.

Gemeinsam mit den Eltern können Kinder verschiedene Workshops besuchen. Traumreisen, Musiktherapie, der Umgang mit Aggressionen und jede Menge Entspannung stehen dabei auf dem Programm. Yoga, Erlebnispädagogik sowie gesundes Selbstbewusstsein sind weitere Themen. Abgerundet wird der Gesundheitstag durch eine Info- und Beraterzone.

Mentaler Gesundheitstag für Eltern und Kinder

Wann? 26. September 2020, 10.00 bis 17.00 Uhr

Wo? Kirchliche Pädagogische Hochschule Krems (KPH), Dr. Gschmeidlerstraße 28, 3500 Krems

Eintritt frei!

Hier mehr Infos und Anmeldung

Hinweis: Alle ÖGK-Veranstaltungen finden unter Einhaltung der zu diesem Zeitpunkt allgemein gültigen Covid-19-Sicherheitsmaßnahmen statt und können, wenn notwendig, auch abgesagt werden.