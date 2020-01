Schlank in Niederösterreich – mit der ÖGK .

Wer überflüssige Kilos loswerden will, ist bei der Österreichischen Gesundheitskasse richtig: am 28. Jänner und am 30. Jänner 2020 startet das Abnehm-Programm „Schlank in Niederösterreich – mit der ÖGK“ in Wr. Neustadt.