Schlank mit der ÖGK

Wer überflüssige Kilos loswerden will, ist bei der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) richtig: Am 23. Februar 2022 startet das Abnehmprogramm „Schlank in Niederösterreich – mit der ÖGK“ in Krems.

Zu Beginn werden fünf Gruppensitzungen in 14-tägigen Abständen abgehalten. Im Anschluss daran folgt eine Weiterbetreuung mit sieben Terminen im Abstand von drei bis vier Wochen. Die Gesamtdauer des Programms erstreckt sich dadurch über einen Zeitraum von neun bis zehn Monaten.

Teilnahmebedingungen:

Versichert bei der ÖGK

ab 18 Jahren

BMI >27 kg/m²

Kostenbeitrag: 54,00 Euro

Anmeldung unbedingt erforderlich: Tel. 05 0766-121054

Nähere Infos gibt es im Internet unter www.gesundheitskasse.at/gesundbleiben

Hinweis: Die ÖGK-Kurse finden unter Einhaltung der zu diesem Zeitpunkt gültigen bzw. von der ÖGK vorgegebenen Covid-19-Sicherheitsmaßnahmen statt und können, wenn notwendig, kurzfristig angepasst oder abgesagt werden. In diesem Fall werden Sie ehestmöglich verständigt.