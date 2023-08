Spaß an Bewegung

Mangelnde Bewegung gilt auch als eine der Hauptursachen für chronische Rückenprobleme – einer der häufigsten Gründe für Krankenstände in Österreich. Allen Betroffenen bietet die ÖGK eine Vielzahl an Informations- und Kursangeboten zum Thema „Gesunder Rücken“ an, Details auf www.gesundheitskasse.at/ruecken.

Kein Wunder, dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Erwachsene mindestens 150 Minuten Bewegung pro Woche empfiehlt. Kinder sollten ihren Bewegungsdrang jeden Tag mindestens eine Stunde lang ausleben.

Wer noch einen Impuls braucht: Am 29. September lädt die ÖGK gemeinsam mit der Sportunion in allen neun Landesstellen zu einem bewegten Aktionstag mit Schnupperkursen, Fitness-Checks, Vorträgen, Beratungen und Gewinnspiel – schauen Sie bitte einfach auf www.gesundheitskasse.at/bewegt. Auch TV-Vorturner Philipp Jelinek („Fit mit Philipp“) ist mit von der Partie – schließlich ist Bewegung nicht nur gesund, sie macht auch jede Menge Spaß!

