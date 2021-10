Eine wichtige Fähigkeit im Leben und im Speziellen in der Erziehung besteht darin, Grenzen zu setzen. Dass dies in der Praxis mit den eigenen Sprösslingen oft nicht so einfach ist, davon können viele Eltern ein Lied singen.

Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) widmet sich am 19. Oktober in Korneuburg diesem Thema. Personal Coach Mag. Daniela Senkl erläutert, wie Grenzen für Kinder im Alltag umgesetzt und richtig kommuniziert werden und warum Rituale so wichtig sind. Darüber hinaus gibt es Tipps für Erziehungsberechtigte in Form von Selbstreflexion und Übungen.

Kontakt & Info

ÖGK-Vortrag „Grenzen setzen – Warum hört mein Kind nicht?“

Wann: 19. Oktober 2021, 18.30 Uhr

Wo: BG und BRG Korneuburg 2100 Korneuburg, Liese-Prokop-Straße 1. Eintritt frei!

Infos und Anmeldung zu den Vorträgen:

www.gesundheitskasse.at/gesundbleiben

Tel. 05 0766-120954

E-Mail an korneuburg@oegk.at

Hinweis: Alle ÖGK-Veranstaltungen finden unter Einhaltung der gültigen Covid-19-Sicherheitsmaßnahmen statt und können, wenn notwendig, auch abgesagt werden.