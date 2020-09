Angst ist ein weit verbreitetes menschliches Phänomen. Gerade heuer – durch die Corona-Pandemie – leiden besonders viele Menschen unter Ängsten. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Ängsten, die einen psychischen Ursprung haben, wie Angststörungen. Dies führt zu erheblichen Belastungen für die Betroffenen.

Beim Vortrag der Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) am 23. September 2020 in Brunn an der Wild wird auch thematisiert, wie man seine eigenen Ängste bewältigen kann. Dabei erfährt man den Unterschied zwischen alltäglicher Angst und Angsterkrankungen,

lernt Entspannungsübungen kennen und bekommt Tipps für Hilfe zur Selbsthilfe im Umgang mit Angst.

ÖGK-Vortrag „Wie man der Angst das Fürchten lehrt“

Wann: 23. September 2020, 18.30 Uhr

Wo: Gemeindesaal, Schulstraße 15, 3595 Brunn an der Wild

Eintritt frei!

Anmeldung erforderlich unter www.gesundheitskasse.at/gesundbleiben oder unter der Tel.-Nr. 05 0766-120854 – begrenzte Teilnehmerzahl!

Hinweis: Alle ÖGK-Veranstaltungen finden unter Einhaltung der zu diesem Zeitpunkt allgemein gültigen Covid-19-Sicherheitsmaßnahmen statt und können, wenn notwendig, auch abgesagt werden.