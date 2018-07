Der Luftfahrtstandort Wien war weltweit ein Pionier des Flugwesens: Vor über 100 Jahren – im März 1918 – startete hier die weltweit erste Flugpostlinie, die erstmals die tägliche Zustellung von Briefen möglich machte. Ausgangspunkt war das Flugfeld Aspern, von wo aus täglich jeweils 1.200 Kilometer von Wien über Krakau, Lemberg, Proskurow und schlussendlich Kiew und wieder retour zurückgelegt wurden.

| NOEN

| NOEN

Zum 100-jährigen Jubiläum dieser Pionierleistung hat der Flughafen Wien eine umfangreiche Ausstellung konzipiert und kürzlich eröffnet. Zu sehen gibt es im Terminal 3 vor der Besucherterrasse noch bis Ende September Postkarten aus dieser Zeit, Briefmarken und Kuverts, sowie Illustrationen von alten Flugzeugmodellen und sogar eine Bauanleitung für die Etrich-Taube. Die Ausstellung ist kostenfrei zu besichtigen.

Flugfeld Aspern: Ausgangspunkt der 1. regelmäßigen Luftpostlinie

| NOEN

Der Vorgänger des heutigen Flughafen Wien, das Flugfeld Aspern, war im März 1918 Ausgangspunkt für die erste tägliche Luftpostlinie weltweit. Auf der Strecke Wien-Krakau-Lemberg-Proskurow-Kiew wurden hin und retour jeweils 1.200 Kilometer zurückgelegt, um mit Postsäcken Briefe und wichtige Schriftstücke zuzustellen. Auch in Sachen Flugzeugtechnik war Österreich treibende Kraft, so kamen etwa hauptsächlich Flugzeuge aus österreichisch-ungarischen Produktionsstätten zum Einsatz, wie etwa Hansa-Brandenburg C1-Maschinen. Betrieben wurde die Luftpostlinie bis Oktober 1918, ab 1954 übernahm der Flughafen Wien die Funktionen vom Flugfeld Aspern.

Infos zu Luftpostlinie sowie historischer Flugtechnik

Flugzeug Öffag CII | NOEN

Der Flughafen Wien hat anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Luftpostlinie eine eigene Ausstellung organisiert, die mit Original-Postkarten, -Briefmarken und -Kuverts und sogar originalen Fliegeruniformen, bereitgestellt von der Interessensgemeinschaft Luftfahrt Fischamend, historisches Flair aufkommen lässt.

| NOEN

Neben der ersten regelmäßigen Flugpostlinie wurden in Österreich auch maßgebliche Entwicklungen in Sachen Flugtechnik gesetzt. Die Bauanleitung zur Etrich-Taube lässt sich ebenfalls in der historischen Ausstellung am Flughafen Wien bewundern.