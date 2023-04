„1 Jahr Luxus“ in der Klassenlotterie gewinnen

Die „Montags-Million“ und die „Gold-Klasse“ sind seit Jahren etablierte Highlights in der Klassenlotterie. Mit der 196. Lotterie, die am 15. Mai 2023 startet, kommt jetzt eine weitere, attraktive Gewinnmöglichkeit dazu. Die „Luxus-Klasse“. In der „Luxus-Klasse“ kann man 10.000 Euro pro Monat, für ein ganzes Jahr lang, gewinnen. Insgesamt werden zehn derartige Gewinne ausgespielt. An der „Luxus-Klasse“ nimmt man mit einem einmaligen Einsatz von 150 Euro pro ganzem Los (bzw. 15 Euro pro Zehntel-Anteil) teil.

Ansonsten bietet auch die 196. Klassenlotterie wieder alle Features der vorangegangenen Lotterie: Aus 250.000 Losen werden in sechs Klassen mehr als 278.000 Gewinne mit einer Gesamtsumme von 121,5 Millionen Euro gezogen, davon bringen 29 Treffer einen Millionengewinn. Der Haupttreffer am Ende der Lotterie bringt wieder einen Gewinn von 5 Millionen Euro. Lose für die 196. Lotterie sind bereits in allen Geschäftsstellen der Klassenlotterie zum Preis von 150 Euro pro Los und Klasse (15 Euro pro Zehntel-Anteil) erhältlich. Weitere Infos unter www.klassenlotterie.at.