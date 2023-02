Bonus-Ziehung am 10. Februar

Teresa Vogl feierte mit ihrer Live-Moderation des Neujahrskonzerts gleich zu Jahresbeginn eine aufregende Premiere. Bevor sie am 16. Februar das Moderationsteam des Opernballs 2023 in der Wiener Staatsoper komplettiert, dürfen wir sie am kommenden Freitag, den 10. Februar auf der Lotto Bühne begrüßen, denn sie übernimmt als Gastmoderatorin die Ziehung der „sechs Richtigen“ sowie der Zahlen von LottoPlus und Joker. Der „Bonus“ in Form von 300.000 Euro wird wie immer im Anschluss an die Ziehung unter allen mitspielenden Lotto Tipps der Runde verlost.

Als komplette Spielrunde gliedert sich die Ziehung in den Ziehungsrhythmus ein, auch eventuelle Jackpots werden in die Runde mitgenommen. Annahmeschluss für die Bonus-Ziehung ist am Freitag, den 10. Februar um 18.30 Uhr, die Ziehung ist um 18.47 Uhr live in ORF 2 zu sehen.