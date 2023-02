„Dots“ und „Stars“ zieren das neue Brieflos

Was am Nachthimmel aussieht wie Punkte, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als Sterne. Brieflos hat sich am Himmelsgewölbe Anleihen genommen und das jüngste Mitglied seiner Familie mit Punkten und Sternen versehen. Dieses neue Los erstrahlt in vier unterschiedlichen Farben, und zwar in rot, blau, grün und rosa, wobei entweder Punkte oder Sterne die Außenseiten zieren. Eine „Sternstunde“ werden all jene erleben, die den Hauptgewinn in Höhe von 100.000 Euro oder einen der weiteren Gewinne aufreißen.

Diese neue Serie heißt entsprechend ihrem Erscheinungsbild „Dots and Stars“ und besteht aus sieben Millionen Loses, wobei der Hauptgewinn zweimal enthalten ist. Daneben gibt es noch rund 1,2 Millionen weitere Gewinne von 1 bis 10.000 Euro. Selbstverständlich gibt es auch beim „Dots and Stars“-Brieflos das „Bonusrad“ als zweite Gewinnstufe, mit dem man direkt in der Annahmestelle auf dem Online-Spielterminal einen Gewinn von 2 bis 10 Euro sowie Freilose gewinnen kann.

Die Lose sind in allen Annahmestellen der Österreichischen Lotterien zum Preis von 1 Euro pro Stück erhältlich.