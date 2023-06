Der „Panda“ erweitert den „Mega Brieflos Zoo“

kunsthalle wien, Leopold Museum, mumok: Die Österreichischen Lotterien laden alle Spielteilnehmer:innen am Freitag, dem 23. Juni zum Lotterien Tag ins MuseumsQuartier Wien (MQ) und erklären diesen Tag damit zu einem Tag für die Kunst und ihre Liebhaber:innen. Gegen Vorlage einer Spielquittung oder eines Brief- oder Rubbelloses erhält man freien Eintritt. Ticketausgabe für die Museen, die Führungen und den Escape Room ist beim Stand der Österreichischen Lotterien im MQ Point beim Haupteingang.

Die Spielteilnehmer:innen der Österreichischen Lotterien kommen auch in den Genuss von Führungen: Die Kuratorinnenführung mit Chefkuratorin Verena Kaspar Eisert stellt die Public-Art-Installationen in den Mittelpunkt. Das MQ war früher kaiserliche Hofstallung. Bei der „Fischer von Erlach Tour“ wird ein Einblick in die Bauplanung des berühmten Barockarchitekten und die Entwicklung des Areals gegeben. Mit der „Secret MQ Tour“ taucht man in die Geheimnisse des Areals ein. Im Escape Room schließlich wird das Thema Kinderarmut behandelt. Die Teilnehmerzahlen sind begrenzt. Alle Informationen gibt es auf www.lotterientag.at.

