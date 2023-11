EuroDreams: 20.000 Euro pro Monat für 30 Jahre

Ende Oktober fiel der Starschuss für „EuroDreams“, am vergangenen Montag gab es die erste Ziehung: Das neue Spiel ist in Österreich sowie in den sieben weiteren Ländern Frankreich, Spanien, Portugal, Irland, Belgien, Luxemburg und der Schweiz angekommen.

Ab sofort hat man nun zweimal wöchentlich – jeweils am Montag und am Donnerstag – die Chance, bis zu 20.000 Euro netto pro Monat für die Dauer von 30 Jahren zu gewinnen.

Die Spielformel lautet „6 aus 40“ plus „1 aus 5“, das heißt, man kreuzt sechs Zahlen in einem Zahlenfeld von 1 bis 40 an, und eine „Traumzahl“ in einem Zahlenfeld von 1 bis 5, wobei die „Traumzahl“ nur im ersten von sechs Gewinnrängen zum Tragen kommt.

Eine monatliche Ratenzahlung als Gewinn gibt es auch im zweiten Gewinnrang („6 plus 0 Richtige“), und zwar in Höhe von 2.000 Euro für fünf Jahre.

Tipps für EuroDreams können zum Preis von 2,50 Euro in allen Annahmestellen der Österreichischen Lotterien sowie über win2day und auch über die Lotterien App abgegeben werden.

Die Ziehungen werden in animierter Form sowohl in ORF 1 als auch auf ATV und Puls4 noch am Montag bzw. Donnerstag Abend ausgestrahlt.

Alle Infos zu EuroDreams gibt es unter www.lotterien.at.