Halbe Million für Niederösterreicher

Mit der Aushändigung unzähliger Sofortgewinne haben die Annahmestellen der Österreichischen Lotterien heuer bereits vielen Spielteilnehmer:innen eine kleinere oder größere Freude bereitet. Achtmal jedoch mussten Gewinner:innen an die Österreichischen Lotterien verwiesen werden, dafür war der Jubel umso größer: Sie hatten jeweils den Hauptgewinn mit einem sechsstelligen Betrag erzielt.

Top-Gewinner war ein Niederösterreicher, der beim Mega Brieflos den Hauptgewinn aufgerissen und damit 500.000 Euro gewonnen hatte. Über jeweils 100.000 aufgerissene Euro durfte sich ein weiterer Brieflos Fan aus Niederösterreich sowie je einer aus Kärnten und der Steiermark freuen.

Auch beim Rubbellos gab es im ersten Halbjahr 2023 vier sechsstellige Gewinne: Jeweils 250.000 Euro wurden in Nieder- und in Oberösterreich aufgerubbelt, jeweils 100.000 Euro in Oberösterreich und in Salzburg.