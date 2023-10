Jagd auf Millionen „mit Klasse“

Der Oktober steht ganz im Zeichen der 6. und damit letzten Klasse der 196. Klassenlotterie, die sich ihrem großen Finale nähert. Bei der Schlussziehung am 23. Oktober werden dann nochmals einmal 5 Millionen und fünfmal 1 Million Euro verlost.

29 Millionentreffer, 250.000 Lose, eine Gesamtgewinnsumme von 121,5 Millionen Euro, Superklasse und Goldklasse – darum geht es auch bei der 197. Klassenlotterie, die am Montag, dem 13. November 2023 mit der Verlosung der ersten Million startet. An der Klassenlotterie kann man mit einem ganzen Los oder mit Zehntel-Anteilen davon teilnehmen. Ein Zehntellos kostet pro Klasse 15 Euro, ein ganzes Los 150 Euro. Lose sind in allen Geschäftsstellen der Klassenlotterie erhältlich. Alle Infos zum Spiel findet man unter www.win2day.at/klassenlotterie.

Als Zusatzspiele gibt es die Superklasse, bei der es täglich um 100.000 Euro geht, und die Goldklasse, bei der Gold im Gesamtwert von 12,5 Millionen Euro verlost wird.