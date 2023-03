Lotto Bonus-Ziehung am 10. März

Rennfahrerin und Motorsportexpertin Bianca Steiner ist diesmal zu Gast im Lotto Studio und moderiert am Freitag, den 10. März 2023 die dritte Lotto Bonus-Ziehung des Jahres. Ob es ihr auch gelingen wird, dass sich „ihre Zahlen“ als Tipp mit den sechs Richtigen auf einem Lotto Schein finden, bleibt spannend. Es wäre heuer jedenfalls eine Premiere, denn die letzten beiden Lotto Bonus-Ziehungen sorgten jeweils für einen Anstieg einer Jackpot-Serie und blieben damit ohne Sechser-Gewinn.

Sicher ist jedenfalls, dass es wieder einen „Bonus“ in Form von 300.000 Euro geben wird, die Gewinnerin bzw. der Gewinner wird im Anschluss an die Ziehung ermittelt. Es erfolgen wie immer auch am Freitag die Ziehungen von LottoPlus und Joker. Annahmeschluss für die Bonus-Ziehung ist am Freitag, den 10. März 2023 um 18.30 Uhr, die Ziehung ist um 18.47 Uhr live in ORF 2 zu sehen.