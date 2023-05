Lotto Bonus-Ziehung am 12. Mai

Am 12. Mai besteht wieder die Chance, an einem Freitag zum großen Gewinn bei Lotto „6 aus 45“ zu kommen. Und auch diesmal gibt es wieder einen kräftigen „Freitags-Bonus“: 300.000 Euro werden im Anschluss an die Ziehung unter allen mitspielenden Tipps verlost. Die Lotto Bonus-Ziehung gliedert sich einschließlich LottoPlus und Joker in den Ziehungsrhythmus ein, auch eventuelle Jackpots werden in die Runde mitgenommen.

Premiere im Lotto Studio feiert Martina Reuter. Die ORF Mode-Expertin und Dancing Stars Teilnehmerin, bekannt aus „Guten Morgen Österreich“, wird die Bonus-Ziehung moderieren. Annahmeschluss für die Bonus-Ziehung ist am Freitag, dem 12. Mai 2023 um 18.30 Uhr, die Ziehung ist um 18.47 Uhr live in ORF 2 zu sehen.